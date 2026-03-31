Kosova Türkiye tek maç mı, rövanşı var mı, Türkiye'de maç oynanacak mı?

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en büyük engel olan Kosova - Türkiye karşılaşması için nefesler tutuldu. Ay-yıldızlı ekibimizin kaderini belirleyecek bu dev mücadele, TV8 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Dijital platform üzerinden takip etmek isteyenler için ise Exxen, canlı yayın seçeneğiyle sahada olacak. Milli gururumuzun bu zorlu sınavı, naklen ve kesintisiz bir yayınla ekranlara taşınacak.

TV8 ÜZERİNDEN KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NASIL İZLENİR? FREKANS BİLGİLERİ

A Milli Takımımızın galibiyet arayacağı bu maçı televizyon başında şifresiz izlemek isteyenler, aşağıdaki platformlar aracılığıyla TV8'e ulaşabilir:

Digiturk: 28. Kanal

D-Smart: 28. Kanal

Tivibu: 31. Kanal

Turkcell TV+: 29. Kanal

Kablo TV: 34. Kanal

Vodafone TV: 28. Kanal

Ayrıca Türksat uydusu üzerinden veya kanalın resmi internet sitesi aracılığıyla maçı anlık olarak takip edebilirsiniz.

EXXEN CANLI MAÇ YAYINI VE ERİŞİM DETAYLARI

Dijital dünyanın sevilen platformu Exxen, Kosova ve Türkiye arasındaki 2026 Dünya Kupası Eleme Finali'ni şifreli olarak ekranlara getirecek. İnternet üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle sunulacak bu yayın sayesinde, dilediğiniz yerden mobil cihazlarınızla veya akıllı televizyonlarınızla maç heyecanına ortak olabilirsiniz.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası hayallerimizi gerçeğe dönüştürecek bu tarihi randevu, 31 Mart Salı günü gerçekleşecek. Eleme grubunun en kritik maçı olarak nitelendirilen bu karşılaşma, Türk futbol tarihi için yeni bir sayfa açabilir.

MİLLİ MAÇIN BAŞLAMA SAATİ KAÇ?

Priştine'den gelecek olan canlı yayının başlama saati Türkiye saati ile 21:45 olarak belirlendi. Maç öncesi son dakika gelişmeleri, muhtemel 11'ler ve teknik direktörlerin açıklamaları bu saatten hemen önce ekranlarda olacak.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımımızın deplasman atmosferinde ter dökeceği bu büyük kapışma, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Stadiumi Fadil Vokrri (Fadil Vokrri Stadyumu) ev sahipliğinde gerçekleşecek. "Bizim Çocuklar"ın 2026 Dünya Kupası vizesi arayacağı bu atmosferde tüm Türkiye tek yürek olacak.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI?

Kosova - Türkiye maçı tek maç mı, rövanşı var mı? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finaline kilitlenen futbolseverler, maçın oynanma formatını araştırıyor. UEFA'nın belirlediği güncel statü gereği, bu kritik final müsabakası tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Yani bu randevunun bir rövanşı bulunmuyor. Priştine’deki Stadiumi Fadil Vokrri'de oynanacak karşılaşmanın galibi doğrudan Dünya Kupası biletini alırken, mağlup olan taraf turnuvaya veda edecek.