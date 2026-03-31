Kosova Türkiye 0-0 biterse ne oluyor, maç uzuyor mu, penaltılara gidiyor mu?

Türkiye ve Kosova arasında oynanan mücadelede 0-0 eşitlik durumunda neler yaşanacağı gündemde. Maç normal sürede sona ererse uzatma bölümü oynanıyor mu, yoksa doğrudan penaltılara mı geçiliyor? Taraftarlar ve futbol meraklıları için Kosova – Türkiye maçının olası sonuçları ve kuralları bu haberimizde yer alıyor.

MAÇ BERABERE BİTERSE NE OLUR?

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik bir viraja yaklaşan A Milli Takımımız için heyecan tavan yaptı. Play-off finali tek maç üzerinden oynandığından, 90 dakikanın ardından skor eşit olursa futbolseverleri önemli bir süreç bekliyor. İşte maç berabere bittiğinde uygulanacak adımlar ve olası senaryolar.

UZATMALAR İLE KAZANAN BELİRLENECEK

Normal sürede eşitlik bozulmazsa, maç 15’er dakikalık iki uzatma devresine taşınıyor. Bu süre zarfında takımların stratejisi ve taktiksel hamleleri büyük önem kazanıyor. Uzatma dakikaları, maçın kaderini belirleyecek kritik anları içeriyor.

PENALTILARLA BİLET SAHİBİ BELLİ OLACAK

Uzatmalarda da skor eşit kalırsa, 2026 Dünya Kupası yolunda son adım seri penaltı atışlarına bırakılıyor. Penaltılar, her iki takım için de yüksek tansiyonlu anlar yaratıyor ve kazananı kesin olarak belirliyor.

TARAFTARLAR İÇİN KRİTİK ANLAR

A Milli Takımımızın ABD biletini almak için geçeceği bu süreç, hem sahadaki oyuncular hem de tribündeki taraftarlar için unutulmaz bir mücadeleye dönüşüyor. Beraberlik durumunda uygulanacak uzatma ve penaltı kuralları, maçın heyecanını doruğa taşıyor.