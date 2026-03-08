Haberler

Konyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, Konyaspor Kasımpaşa maçı nereden CANLI izlenir?

Güncelleme:
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken futbolseverlerin gözü Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Taraftarlar karşılaşma öncesinde "Konyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Konyaspor Kasımpaşa maçı nereden canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor.

Konyaspor ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geleceği Süper Lig mücadelesi öncesi maçın yayın bilgileri merak konusu oldu. Futbolseverler özellikle "Konyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda?" ve "Konyaspor Kasımpaşa maçı nereden canlı izlenir?" sorularını araştırarak karşılaşmayı canlı takip etmenin yollarını öğrenmek istiyor.

KONYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Konyaspor ile Kasımpaşa arasındaki mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Futbolseverler Konyaspor – Kasımpaşa karşılaşmasını beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yayıncı kuruluşun platformları üzerinden izlenebilen kanal, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallarda yer alırken Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişilebiliyor.

KONYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak Konyaspor – Kasımpaşa mücadelesi 8 Mart Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. İki takım da sahadan üç puanla ayrılmak için sahaya çıkacak.

KONYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Konyaspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Taraftarlar mücadeleyi belirtilen saatte canlı yayın üzerinden takip edebilecek.

KONYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'deki kritik mücadele Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Konyaspor, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftarının desteğiyle galibiyet hedeflerken Kasımpaşa da deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor.

Osman DEMİR
500

