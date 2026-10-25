Konyaspor Gençlerbirliği CANLI İZLE! Gençlerbirliği Konyaspor maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Konyaspor Gençlerbirliği canlı izle ve Gençlerbirliği Konyaspor maçı hangi kanalda sorularına yanıt ararken karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Peki, Gençlerbirliği Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden canlı izlenir? İşte maçın yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar.

GENÇLERBİRLİĞİ KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun ilgili kanalından karşılaşmayı izleyebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ KONYASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Gençlerbirliği ile Konyaspor arasındaki mücadele, beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun TOD ve beIN SPORTS'un sunduğu resmî yayın seçeneklerini kontrol edebilir. Canlı yayın erişimi, ilgili platformun abonelik ve yayın koşullarına bağlıdır.

KONYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TÜMOSAN Konyaspor ile Gençlerbirliği, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Konya temsilcisi, taraftarı önünde sahaya çıkarken Gençlerbirliği ise deplasmanda puan mücadelesi verecek. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta programında yer alıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TÜMOSAN Konyaspor ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Konya'da bulunan MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak.