Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Galatasaray maçı bugün mü?

Konyaspor – Galatasaray maçı bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Konyaspor – Galatasaray maçına dair tüm bilgiler.

Evet. Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşması bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak.

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılması ihtimaline karşı resmi duyuruların takip edilmesinde fayda var.

Mücadele, Konyaspor’un iç saha maçlarını oynadığı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç şifreli yayınlanacağı için izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Karşılaşma, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de abonelikle internetten izlenebilecek.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak, dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak. VAR’da Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Alan Kijas, AVAR’da ise Davut Dakul Çelik görev yapacak.

KONYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER

Konyaspor : Bahadır Han Güngördü; Arthur Masuaku, Chidozie Awaziem, Rayyan Baniya, Yhoan Andzouna; Marko Jevtovic, Melih İbrahimoğlu; Jean-Luc Dompé, Enis Bardhi, Deniz Türüç; Jackson Muleka.

Galatasaray : Uğurcan Çakır; Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Roland Sallai; Mario Lemina, Lucas Torreira; Barış Alper Yılmaz, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün; Rafael Leao.