Konyaspor Galatasaray maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor? Konyaspor Galatasaray VAR hakemi kim? VAR hakemi yabancı mı?

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Merkez Hakem Kurulu’nun açıklamasına göre Konyaspor – Galatasaray maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Alan Kijas, AVAR olarak ise Davut Dakul Çelik görev yapacak. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak mücadele, beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. İşte Konyaspor – Galatasaray maçının hakem kadrosu ve yayın bilgileri.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın orta hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

KONYASPOR GALATASARAY VAR HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu’nun açıklamasına göre karşılaşmanın VAR hakemi, Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Alan Kijas olacak. Kijas’a AVAR olarak Davut Dakul Çelik eşlik edecek.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HAKEM KADROSU

Orta hakem : Cihan Aydın

Yardımcı hakemler: Anıl Usta, Mehmet Salih Mazlum

Dördüncü hakem: Ömer Tolga Güldibi

VAR : Alan Kijas (Avusturya)

AVAR : Davut Dakul Çelik

YABANCI VAR HAKEMİ GÖREVDE

Süper Lig’de kritik karşılaşmalarda yabancı VAR hakemlerine görev verilmesi uygulaması sürüyor. Konyaspor – Galatasaray maçında da VAR odasında Avusturyalı hakem Alan Kijas görev yapacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal şifreli yayın yaptığı için maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Mücadele, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de abonelikle izlenebilecek.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Konyaspor – Galatasaray maçı, bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda başlayacak.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’dan cezası nedeniyle yararlanamayacak. Ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen Victor Osimhen’in ise maç günü kafileye katılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, ligde 22 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.