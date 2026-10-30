Konyaspor Galatasaray MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan Konya spor – Galatasaray maçında sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın son bölümüne 4-0 önde girdi. Victor Osimhen’in de gol attığı mücadelenin özeti ve golleri, maçın tamamlanmasının ardından Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un resmi dijital platformlarında izleyiciyle paylaşılacak. İşte Konya spor – Galatasaray maç özetini ve gollerini izleme yolları.

Konya spor – Galatasaray maçında karşılaşma devam ederken skor, Galatasaray’ın 4-0 üstünlüğünü gösteriyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda etkili bir oyun ortaya koyarak rakibinin fileleri dört kez havalandırdı. Karşılaşmanın son skoru, maçın tamamlanmasının ardından haberimizde güncellenecek.

Ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen ve maç günü kafileye katılan Victor Osimhen, ilk 11’de başladığı karşılaşmada gol attı. Bir gün önce ikinci kez baba olan Nijeryalı golcü, bu golle Süper Lig’deki gol sayısını 9’a yükselterek gol krallığı yarışında şimdilik tek başına zirveye yerleşti.

Konya spor – Galatasaray maçının özeti, karşılaşmanın sona ermesinin ardından beIN Sports’un resmi YouTube kanalında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Maçın geniş özeti ve önemli pozisyonları, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de izlenebilecek. Maç özetinin, karşılaşmanın bitiminden kısa süre sonra yayına alınması bekleniyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ GOLLERİ NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmada atılan goller ve önemli pozisyonlar, beIN Sports’un resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. Gollerin yanı sıra maçın kritik anları, beIN Sports’un maç sonu yayınlarında ve spor programlarında da değerlendirilecek.

KAFA TRAVMASI NEDENİYLE EK DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmada Konyaspor’un kalecisinin kafa travması geçirmesi üzerine Konyaspor kalesinde değişiklik yapıldı. Kafa travması kuralı gereği her iki takıma da birer ek oyuncu değişikliği hakkı tanındı ve bu nedenle Galatasaray, maçta 6 oyuncu değişikliği yaptı.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç şifreli yayınlandığı için canlı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Mücadele, TOD üzerinden de abonelikle internetten izlenebiliyor. Karşılaşmayı beIN Sports 1’de spiker Murat Yenersoy anlatıyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yaparken, dördüncü hakem Ömer Tolga Güldibi. VAR’da Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Alan Kijas, AVAR’da ise Davut Dakul Çelik görev yapıyor.