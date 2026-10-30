Konyaspor Galatasaray MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında lider Galatasaray, Konya deplasmanında Konyaspor karşısında farklı bir skor yakaladı. Sarı-kırmızılıların gol yağdırdığı karşılaşmayı canlı izleyemeyen ya da golleri yeniden görmek isteyen futbolseverler, “Konyaspor Galatasaray maç özeti nereden izlenir?” ve “maçın golleri nerede yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan Konya spor – Galatasaray maçında sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın son bölümüne 4-0 önde girdi. Victor Osimhen’in de gol attığı mücadelenin özeti ve golleri, maçın tamamlanmasının ardından Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un resmi dijital platformlarında izleyiciyle paylaşılacak. İşte Konya spor – Galatasaray maç özetini ve gollerini izleme yolları.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?
Konya spor – Galatasaray maçında karşılaşma devam ederken skor, Galatasaray’ın 4-0 üstünlüğünü gösteriyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda etkili bir oyun ortaya koyarak rakibinin fileleri dört kez havalandırdı. Karşılaşmanın son skoru, maçın tamamlanmasının ardından haberimizde güncellenecek.
OSİMHEN YİNE SAHNEDE
Ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen ve maç günü kafileye katılan Victor Osimhen, ilk 11’de başladığı karşılaşmada gol attı. Bir gün önce ikinci kez baba olan Nijeryalı golcü, bu golle Süper Lig’deki gol sayısını 9’a yükselterek gol krallığı yarışında şimdilik tek başına zirveye yerleşti.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?
Konya spor – Galatasaray maçının özeti, karşılaşmanın sona ermesinin ardından beIN Sports’un resmi YouTube kanalında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Maçın geniş özeti ve önemli pozisyonları, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de izlenebilecek. Maç özetinin, karşılaşmanın bitiminden kısa süre sonra yayına alınması bekleniyor.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ GOLLERİ NEREDE İZLENİR?
Karşılaşmada atılan goller ve önemli pozisyonlar, beIN Sports’un resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. Gollerin yanı sıra maçın kritik anları, beIN Sports’un maç sonu yayınlarında ve spor programlarında da değerlendirilecek.
KAFA TRAVMASI NEDENİYLE EK DEĞİŞİKLİK
Karşılaşmada Konyaspor’un kalecisinin kafa travması geçirmesi üzerine Konyaspor kalesinde değişiklik yapıldı. Kafa travması kuralı gereği her iki takıma da birer ek oyuncu değişikliği hakkı tanındı ve bu nedenle Galatasaray, maçta 6 oyuncu değişikliği yaptı.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç şifreli yayınlandığı için canlı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Mücadele, TOD üzerinden de abonelikle internetten izlenebiliyor. Karşılaşmayı beIN Sports 1’de spiker Murat Yenersoy anlatıyor.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yaparken, dördüncü hakem Ömer Tolga Güldibi. VAR’da Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Alan Kijas, AVAR’da ise Davut Dakul Çelik görev yapıyor.
GALATASARAY’DA SON DURUM
Galatasaray, karşılaşmaya Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’dan cezası nedeniyle yoksun çıktı. Barış Alper Yılmaz ise maça yedek kulübesinde başladı. Sarı-kırmızılılar, maça ligde 22 puanla lider olarak çıkmıştı; bu maçı kazanmaları halinde puanlarını 25’e yükseltecek.
Maç sonrasında sosyal medyada “maç özeti izle” ve “golleri izle” başlığıyla paylaşılan bazı bağlantılar, izinsiz içerik sunan sitelere yönlendirebiliyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi riskler taşıyor. Maç özetinin ve gollerin yalnızca resmi yayıncı beIN Sports’un platformları üzerinden izlenmesi öneriliyor.
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