Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Konyaspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Konyaspor Fenerbahçe ZTK maçına saatler kaldı. Maç öncesi Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Konyaspor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA? KUPADA DEV RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı çeyrek final turuyla zirveye taşınıyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi için geri sayım sona erdi. Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek olan bu kritik eşleşme, 21 Nisan 2026 Salı günü (bugün) oynanacak. Dev maçın başlama saati ise 20:30 olarak belirlendi. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak bu mücadelede kazanan taraf, kupada yoluna devam edecek.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? İŞTE CANLI YAYIN KANALI

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran ATV, bu dev maçı canlı ve şifresiz olarak ekranlara taşıyacak. Konyaspor ve Fenerbahçe arasındaki çeyrek final müsabakası, ATV üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle izlenebilecek. Şifresiz yayın sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki taraftarlar, bu heyecan dolu randevuyu televizyonları başından ücretsiz bir şekilde takip edebilecek.

ATV FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ: MAÇI NASIL İZLERİM?

Konyaspor - Fenerbahçe maçını ATV ekranlarından izlemek isteyenler için platform bilgileri ve kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 25. Kanal

• D-Smart: 25. Kanal

• Kablo TV: 24. Kanal

• Tivibu: 24. Kanal

• Turkcell TV+: 24. Kanal

• Vodafone TV: 25. Kanal

• Uydu: Türksat üzerinden şifresiz olarak erişim sağlanabilir.

Ayrıca, televizyon başında olamayan futbol tutkunları ATV’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı yayına ulaşabilirler.

MAÇ NEREDE OYNANACAK? KONYA'DA KUPA ALARMI

Bu kritik çeyrek final karşılaşmasına Konya ev sahipliği yapacak. Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya'da emininde karşı karşıya gelecek. Konyaspor'un kendi taraftarı önünde tur arayacağı, Fenerbahçe'nin ise deplasmanda yarı final vizesi almayı hedeflediği maçta stadyumun tamamen dolması bekleniyor.