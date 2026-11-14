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Konya elektrik kesintisi! Konya'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Konya elektrik kesintisi! Konya'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?
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MEDAŞ, Konya'nın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle 14 Kasım Cumartesi günü 9 ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.

Kesinti programının açıklanmasının ardından " Konya'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Konya elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

MEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Konya'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Akören, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Karatay, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Güneysınır.

AKÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-17.00: Çatören

17.00-19.00: Tülce

AKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

00.30-02.00: Adsız, Yarenler, Yazla

09.00-15.00: Gözpınarı

09.30-12.30: Ilıcak

BEYŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-15.00: Ağılönü, Bademli, Hacıarmağan, Yeni

ÇUMRA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-17.00: Küçükköy

KARATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-12.00: Fevziçakmak

09.00-12.30: Sarıyakup

09.00-14.00: Çatalhüyük, Erler

13.00-16.30: Aziziye, Hamzaoğlu, Sarıyakup

13.00-17.00: Şemsitebrizi

MERAM ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-14.00 ve 13.30-17.30: Aymanas

10.00-17.00: Çomaklar, Çomaklı, Sadıklar

11.00-12.30: Yeşiltekke

SARAYÖNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-17.00: Gözlü

SELÇUKLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Bağrıkurt, Dokuz, Selahaddini Eyyubi, Sızma

GÜNEYSINIR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-14.00: Güneybağ, Karasınır, Mevlana

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için Konya'da yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.

KONYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Konya'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Konya için planlı elektrik kesintileri, MEDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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