Konya elektrik kesintisi! Konya'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MEDAŞ, Konya'nın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle 14 Kasım Cumartesi günü 9 ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.
Kesinti programının açıklanmasının ardından " Konya'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Konya elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.
KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
MEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Konya'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Akören, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Karatay, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Güneysınır.
AKÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
10.00-17.00: Çatören
17.00-19.00: Tülce
AKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
00.30-02.00: Adsız, Yarenler, Yazla
09.00-15.00: Gözpınarı
09.30-12.30: Ilıcak
BEYŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
10.00-15.00: Ağılönü, Bademli, Hacıarmağan, Yeni
ÇUMRA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
10.00-17.00: Küçükköy
KARATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-12.00: Fevziçakmak
09.00-12.30: Sarıyakup
09.00-14.00: Çatalhüyük, Erler
13.00-16.30: Aziziye, Hamzaoğlu, Sarıyakup
13.00-17.00: Şemsitebrizi
MERAM ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-14.00 ve 13.30-17.30: Aymanas
10.00-17.00: Çomaklar, Çomaklı, Sadıklar
11.00-12.30: Yeşiltekke
SARAYÖNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
10.00-17.00: Gözlü
SELÇUKLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Bağrıkurt, Dokuz, Selahaddini Eyyubi, Sızma
GÜNEYSINIR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-14.00: Güneybağ, Karasınır, Mevlana
KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM
15 Kasım Pazar günü için Konya'da yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.
KONYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Konya'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.
KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?
Konya için planlı elektrik kesintileri, MEDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.