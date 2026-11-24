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Konya'nın Ilgın ilçesinde dünyaya gelen 6 bacaklı kuzu, görenleri şaşırttı. Aydan Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hacı Ali Acar'ın ağılındaki koyunlardan birinin dünyaya getirdiği kuzunun arka iki bacağının yanı sıra birbirine bitişik iki bacağının daha bulunduğu görüldü. Yıllardır hayvancılık yaptığını ancak ilk kez böyle bir doğumla karşılaştığını belirten Acar, kuzuyu veteriner kontrolünden geçireceğini söyledi.

6 BACAKLI KUZU GERÇEK Mİ?

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Aydan Mahallesi'nde dünyaya gelen 6 bacaklı kuzu, Hacı Ali Acar'ın ağılında fark edildi. Koyunun doğumunun ardından yeni doğan kuzunun arka iki bacağının yanında birbirine bitişik iki bacağının daha olduğu görüldü.

Yıllardır hayvancılıkla uğraşan Hacı Ali Acar, meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti. Kuzunun altı bacaklı olarak dünyaya gelmesi, sıra dışı doğumun dikkat çekmesine neden oldu.

KUZU NEDEN 6 BACAKLI DOĞAR?

Konya'da dünyaya gelen kuzunun neden altı bacaklı doğduğuna ilişkin herhangi bir veteriner değerlendirmesi paylaşılmadı. Hayvan yetiştiricisi Hacı Ali Acar, kuzuyu sağlık kontrolünden geçirmesi için veterinere götüreceğini ifade etti.

Yıllardır hayvan yetiştiriciliği yaptığını ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Hacı Ali Acar, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

“Yıllardır, hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. İlk kez böyle bir şey gördüm. Bu sıra dışı bir durum. Kuzuyu veterinere götürüp, sağlık kontrolünden geçirmesini sağlayacağım. Umarım bu şekilde, sağlıklı olarak büyür.”

Acar, kuzunun sağlık kontrolünün ardından sağlıklı bir şekilde büyümesini umut ettiğini belirtti.