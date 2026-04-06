Konuşanlar yeni bölüm neden yok, Konuşanlar final mi yaptı?

Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu fenomen eğlence programı Konuşanlar'ın sadık izleyici kitlesi, bu hafta platformda yeni içerik göremeyince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, "Konuşanlar bitti mi, final mi yaptı?" sorgulamalarıyla konuya dair resmi bir açıklama bekliyor. Çekim takvimindeki güncellemeler, özel izinler veya bayram tatili gibi sebeplerle yayınlanmayan programa dair merak edilen tüm güncel gelişmeleri ve Exxen tarafından yapılan son dakika duyurularını sizler için bir araya getirdik.

KONUŞANLAR 27. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Türkiye’nin en çok izlenen komedi formatlarından biri olan Konuşanlar, dijital platformlardaki yayın macerasına verilen beklenmedik ara ile gündeme oturdu. YouTube’da başlayan, Exxen ile devleşen ve son olarak Disney Plus’a transfer olan programın sadık izleyicileri, cuma sabahı ekran başına geçtiklerinde yeni bölümle karşılaşamayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hasan Can Kaya’nın sevilen yapımının akıbeti sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte fenomen programın yayın takvimine dair tüm detaylar:

Her hafta cuma günü izleyicisine kahkaha tufanı yaşatan Konuşanlar, en son 26. bölümüyle Disney Plus kütüphanesindeki yerini almıştı. Ancak iki haftadır yeni bölümün sisteme yüklenmemesi, "Konuşanlar yayından mı kaldırıldı?" sorularını beraberinde getirdi. İzleyiciler heyecanla 27. bölümü beklerken, yayın takvimindeki bu aksama programın geleceği hakkında merak uyandırdı.

PROGRAM FİNAL Mİ YAPTI?

Sosyal medya platformlarında dolaşan "Konuşanlar bitti" veya "Program final yaptı" şeklindeki iddialar şu an için somut bir veriye dayanmıyor. Disney Plus ile yapılan yüksek bütçeli anlaşma ve programın platformda kırdığı izlenme rekorları göz önüne alındığında, projenin aniden sonlandırılması ihtimali oldukça düşük görülüyor. Şu ana kadar ne yayıncı kuruluştan ne de Hasan Can Kaya cephesinden resmi bir "final" açıklaması gelmedi.

KONUŞANLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN GELECEK?

Eğer yapım ekibi standart bir mola verme kararı aldıysa, 27. bölümün 10 Nisan Cuma günü izleyiciyle buluşması bekleniyor. Ancak bu tarihte de bir güncelleme yapılmazsa, Hasan Can Kaya’nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir "Sezon Finali" veya "Yayın Arası" duyurusu yapması muhtemel görünüyor. Dijital platform içeriklerinin genellikle 26 bölümlük paketler halinde sunulması, bu aranın planlı bir sezon sonu olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

KONUŞANLAR SEZON ARASI MI VERDİ?

Dijital yayın stratejileri gereği programlar belirli periyotlarla dinlenme sürecine girebiliyor. Konuşanlar’ın 26. bölümden sonra verdiği bu 15 günlük boşluk, yeni sezon hazırlığı veya kısa bir tatil arası olarak değerlendiriliyor. Hasan Can Kaya’nın yoğun turne programı ve çekim takvimindeki güncellemeler de bu aranın sebeplerinden biri olabilir.

HASAN CAN KAYA KİMDİR? KARİYER YOLCULUĞU

16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen aslen Malatyalı olan Hasan Can Kaya, medya sektörüne lise yıllarında reji asistanı olarak adım attı. Uzun yıllar başarılı projelerin mutfağında senaristlik yaptıktan sonra 2016 yılında stand-up gösterilerine başladı. Asıl büyük çıkışını 2020 yılında YouTube’da başlattığı "Konuşanlar" formatıyla yakalayan ünlü komedyen, kısa sürede Türkiye’nin en popüler isimlerinden biri haline geldi. Exxen macerasının ardından global bir dev olan Disney Plus’a transfer olan Kaya, Türk komedi dünyasına yeni bir soluk getirmeye devam ediyor.