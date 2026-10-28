Kontrolmatik’e kayyum atandı mı, Kontrolmatik mağdurlarına ödeme yapılacak mı?

Kontrolmatik Teknoloji’nin yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. Atama, TMSF’nin kayyum olarak görev yaptığı şirketler listesinde Kontrolmatik’in adının yer almasıyla ortaya çıktı ve TMSF yetkilisi tarafından doğrulandı. Ancak kayyum atanması, yatırımcıların hisse kayıplarının karşılanacağı ya da hissedarlara ödeme yapılacağı anlamına gelmiyor. Şu ana kadar Kontrolmatik yatırımcılarına yönelik bir ödeme ya da telafi düzenlemesi açıklanmadı. İşte Kontrolmatik’e dair bilinenler.

KONTROLMATİK’E KAYYUM ATANDI MI?

Evet. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.’nin yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. Basına yansıyan bilgilere göre kayyum ataması 27 Ekim akşamı gerçekleşti. Karar, TMSF tarafından ayrı bir basın açıklamasıyla duyurulmadı; şirketin adı TMSF’nin güncellenen “kayyum olunan şirketler” listesinde yer aldı. TMSF yetkilisi İbrahim Paşalı da telefonla ulaşılan gazetecilere kayyum atamasını doğruladı. 28 Ekim itibarıyla şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) konuya ilişkin bir bildirim yapılmadı.

KONTROLMATİK’E NEDEN KAYYUM ATANDI?

Kayyum atamasının gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak şirketin uzun süredir ciddi bir mali darboğaz içinde olduğu biliniyordu. Nakit sıkışıklığı yaşayan Kontrolmatik’in bankalarla yürüttüğü borç yapılandırma görüşmeleri sonuçlanmamıştı. Şirket yönetimi daha önce konkordato talebinde bulunmak istemediğini açıklamıştı.

KONTROLMATİK MAĞDURLARINA ÖDEME YAPILACAK MI?

Şu an için Kontrolmatik yatırımcılarına herhangi bir ödeme yapılacağına dair resmi bir açıklama ya da düzenleme bulunmuyor. Kayyum atanması, şirketin yönetiminin TMSF’ye geçtiği anlamına geliyor; şirketin borçlarının ortadan kalktığı ya da hisse yatırımcılarının kayıplarının karşılanacağı anlamına gelmiyor. Borsada işlem gören hisselere yapılan yatırımlar piyasa riskine tabi olduğu için, hisse değerindeki düşüşten kaynaklanan kayıplar için devlet tarafından otomatik bir telafi mekanizması bulunmuyor. Yatırımcıların, kayyum yönetiminin ve ilgili kurumların yapacağı resmi açıklamaları takip etmesi öneriliyor.

HİSSELER 2 LİRANIN ALTINA İNDİ

Kontrolmatik’in hisseleri son üç yılda yaklaşık 53 lira seviyesinden 2 liranın altına kadar geriledi. Şirket hisseleri son bir yılda yüzde 90’ın üzerinde değer kaybetti. Kayyum haberinin ardından hisselerdeki düşüş sürdü.

YAKIN İZLEME PAZARI’NA ALINMIŞTI

Borsa İstanbul, Kontrolmatik paylarının Yıldız Pazar’dan çıkarılarak 18 Haziran 2026’dan itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmesine karar vermişti. Bu değişiklik nedeniyle şirket, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 endekslerinden de çıkarılmıştı.

POMEGA TESİSİ DURDU

Şirketin en çok umut bağlanan projelerinden biri olan ve Ankara’da lityum demir fosfat pil hücreleri üreten Pomega tesisi, yaklaşık bir yıldır üretim yapmıyor. Tesisin yeniden faaliyete geçmesi, finansman ihtiyacının karşılanmasına bağlı görünüyor.

ÇALIŞAN SAYISI YARIDAN FAZLA AZALDI

Şirketin 30 Haziran 2026 tarihli finansal tablolarına göre grubun toplam çalışan sayısı 586’ya geriledi. 31 Aralık 2025’te 1.501 olan personel sayısı, altı ayda 915 kişi azaldı.

KAYYUM YÖNETİMİNİ NE BEKLİYOR?

TMSF yönetiminin önünde borçların yönetilmesi, nakit akışının düzeltilmesi, Pomega tesisinde üretimin yeniden başlatılması ve şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi gibi kritik başlıklar bulunuyor. Bu alanlarda atılacak adımlar, şirketin geleceği ve yatırımcı güveninin yeniden kazanılması açısından belirleyici olacak.

Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.