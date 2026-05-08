Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri haline gelen UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde final heyecanı yaklaşırken futbolseverler kritik mücadeleye odaklandı. Turnuvada sezon boyunca dikkat çeken performanslara imza atan takımlar finale yükselirken, kupanın sahibinin belli olacağı dev karşılaşma için geri sayım başladı. UEFA tarafından paylaşılan resmi bilgiler doğrultusunda finalin tarihi, oynanacağı stat ve finalist ekipler netlik kazandı. Peki, Konferans Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? Konferans Ligi'nde finalistler kimler? Detaylar...

KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan takvime göre UEFA Avrupa Konferans Ligi final karşılaşması 27 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak. Avrupa futbolunun merakla beklenen organizasyonlarından biri olan final mücadelesi, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

KONFERANS LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline Almanya ev sahipliği yapacak. Dev final, Almanya’nın Leipzig kentinde bulunan Red Bull Arena’da oynanacak.

2004 yılında açılan stadyum, modern yapısı ve yüksek seyirci kapasitesiyle Avrupa futbolunun önemli merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. Yaklaşık 44 bin 300 seyirci kapasitesine sahip olan Red Bull Arena, daha önce uluslararası düzeyde önemli organizasyonlarda da kullanıldı.

Stadyum, 2006 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarına da ev sahipliği yaparak dünya futbolunda önemli bir konuma ulaştı. UEFA’nın final organizasyonu için Leipzig’i tercih etmesi, şehrin futbol altyapısı ve stat organizasyon kapasitesi açısından dikkat çekiyor.

KONFERANS LİGİ'NDE FİNALİSTLER KİMLER?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde finale yükselen takımlar Crystal Palace ile Rayo Vallecano oldu.

Yarı final aşamasında güçlü performans ortaya koyan Crystal Palace, Shakhtar Donetsk karşısında toplam skorda 5-2 üstünlük sağlayarak finale yükselmeyi başardı. İngiliz temsilcisi, iki maç sonunda elde ettiği skor avantajıyla adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise RC Strasbourg ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi Rayo Vallecano, rakibini toplamda 2-0 mağlup ederek final biletini aldı.

Bu sonuçların ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Crystal Palace ile Rayo Vallecano eşleşmesi kesinleşti.