Kolombiya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Kolombiya'da ne zaman deprem oldu?

Kolombiya'da yaşanan şiddetli deprem, dünya gündeminde geniş yer buldu. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre Medellin'in 18 kilometre güneydoğusunda meydana gelen depremin büyüklüğü 7.4 olarak kaydedildi. Sarsıntının ardından bazı bölgelerde ciddi hasar oluştuğu bildirilirken, vatandaşlar " Kolombiya'da deprem mi oldu?", "Deprem kaç büyüklüğündeydi?" ve " Kolombiya'da deprem ne zaman meydana geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kolombiya depremine ilişkin son bilgiler...

KOLOMBİYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet. Kolombiya'nın Antioquia eyaletinde bulunan Medellin şehrinin yaklaşık 18 kilometre güneydoğusunda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından duyurulan deprem, başkent Bogota'nın yanı sıra çevre bölgelerde de hissedildi. Depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılırken, bazı yerleşimlerde yaralanmalar ve ciddi bina hasarları olduğu bildirildi.

KOLOMBİYA'DA NE ZAMAN DEPREM OLDU?

Kolombiya'daki deprem TSİ 15.34'te meydana geldi. Depremin yerel saatle sabahın erken saatlerinde gerçekleştiği belirtilirken, sarsıntı Medellin'in yanı sıra başkent Bogota ve çevre bölgelerde de hissedildi.

KOLOMBİYA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Kolombiya'da meydana gelen depremin büyüklüğü 7.4 olarak açıklandı. EMSC verilerine göre deprem, yerin 93,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntının ardından Choco eyaletinin Quibdo kentinde yaralananların olduğu ve bazı binalarda ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Metropolitan Katedral Bazilikası'nın da deprem nedeniyle ağır hasar gördüğü aktarıldı.