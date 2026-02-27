Kocaelispor Beşiktaş muhtemel 11'ler ve maç kadrosu! Kocaelispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kocaelispor ile Beşiktaş, Süper Lig'de kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Maç öncesi her iki takımın muhtemel 11'leri ve maç kadroları merak konusu olurken, taraftarlar mücadeleyi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izleyeceklerini araştırıyor. Kocaelispor-Beşiktaş mücadelesi, heyecan dolu anlara sahne olmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'in önemli randevularından biri olan Kocaelispor- Beşiktaş maçında gözler, her iki takımın sahaya süreceği muhtemel 11'lerde olacak. Maç saatinin ve yayın kanalının netleşmesiyle birlikte taraftarlar, bu büyük mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek. İşte Kocaelispor- Beşiktaş karşılaşmasına dair tüm detaylar ve kadro tahminleri.
KOCAELİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçı takip etmek isteyenler, kanalın frekans ve platform bilgilerini kullanarak şifreli yayınlardan faydalanabilir.
BEIN SPORTS 1 FREKANS VE İZLEME BİLGİLERİ
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebilir. Ayrıca kanalın internet platformları üzerinden de canlı yayın imkânı sunulmaktadır.
KOCAELİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Süper Lig'in merakla beklenen maçında Kocaelispor ve Beşiktaş, 28 Şubat Cumartesi günü kozlarını paylaşacak.
KOCAELİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Müsabaka, saat 16:00'da başlayacak ve futbolseverler keyifli bir karşılaşma izleme fırsatı bulacak.
KOCAELİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig mücadelesi, Kocaeli Stadyumu ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kocaeli'deki futbolseverler, stadyum atmosferini canlı olarak deneyimleyebilecek.
Beşiktaş muhtemel 11 : Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cerny, Oh, Rashica