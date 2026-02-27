Kocaelispor Beşiktaş muhtemel 11'ler ve maç kadrosu! Kocaelispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in önemli randevularından biri olan Kocaelispor- Beşiktaş maçında gözler, her iki takımın sahaya süreceği muhtemel 11'lerde olacak. Maç saatinin ve yayın kanalının netleşmesiyle birlikte taraftarlar, bu büyük mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek. İşte Kocaelispor- Beşiktaş karşılaşmasına dair tüm detaylar ve kadro tahminleri.

KOCAELİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçı takip etmek isteyenler, kanalın frekans ve platform bilgilerini kullanarak şifreli yayınlardan faydalanabilir.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE İZLEME BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebilir. Ayrıca kanalın internet platformları üzerinden de canlı yayın imkânı sunulmaktadır.

KOCAELİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'in merakla beklenen maçında Kocaelispor ve Beşiktaş, 28 Şubat Cumartesi günü kozlarını paylaşacak.

KOCAELİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Müsabaka, saat 16:00'da başlayacak ve futbolseverler keyifli bir karşılaşma izleme fırsatı bulacak.

KOCAELİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig mücadelesi, Kocaeli Stadyumu ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kocaeli'deki futbolseverler, stadyum atmosferini canlı olarak deneyimleyebilecek.

Beşiktaş muhtemel 11 : Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cerny, Oh, Rashica