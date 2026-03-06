Haberler

Kocaeli okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Kocaeli'de okul yok mu (KOCAELİ VALİLİĞİ)?

Kocaeli okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Kocaeli'de okul yok mu (KOCAELİ VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Kocaeli'de beklenen olumsuz hava koşulları sonrası öğrenciler ve veliler "Kocaeli okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 6 Mart Cuma günü Kocaeli'de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken, gözler Kocaeli Valiliği'nden gelecek olası kar tatili ve resmi açıklamalara çevrildi.

Meteoroloji uyarılarının ardından "6 Mart Cuma Kocaeli'de okul yok mu?" sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Kocaeli okullar tatil mi sorusu öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Kocaeli Valiliği'nin eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine dair yapacağı açıklama yakından takip ediliyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU
Kocaeli'de Parçalı Bulutlu Bir Gün

KOCAELI – Marmara'nın sanayi kenti Kocaeli'de 6 Mart Cuma günü gökyüzü parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Gün boyu güneş yer yer bulutların arasından yüzünü gösterecek. En yüksek sıcaklığın 11°C olarak tahmin edildiği şehirde, gece sıcaklığı 3°C'ye kadar gerileyecek. Nem oranının %58 civarında seyredeceği Kocaeli'de, rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte 9 mph hızla esecek. Yağış beklenmiyor ancak serin hava etkisini hissettirmeye devam edecek.

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

6 Mart Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
500

