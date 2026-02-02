Kocaeli okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kocaeli'de okul yok mu (KOCAELİ VALİLİĞİ)?

Meteoroloji uyarılarının ardından "3 Şubat Salı Kocaeli'de okul yok mu?" sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Kocaeli okullar tatil mi sorusu öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Kocaeli Valiliği'nin eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine dair yapacağı açıklama yakından takip ediliyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU

KOCAELİ

3 ŞUBAT SALI: Kocaeli genelinde yağmurlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 8, gece 4 derece dolaylarında seyredecek. Nem oranı yüksek.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Yağışlar etkisini sürdürürken, Kartepe gibi yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklık 7 dereceye gerileyecek.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Çok bulutlu ve soğuk bir hava bekleniyor. Gündüz 6, gece 3 derece. Rüzgar kuzeyden sert esecek.

6 ŞUBAT CUMA: Yağışların kesilmesiyle birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar hafif artışla 9 dereceye çıkacak.

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.