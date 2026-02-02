Haberler

Kocaeli okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kocaeli'de okul yok mu (KOCAELİ VALİLİĞİ)?

Kocaeli okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kocaeli'de okul yok mu (KOCAELİ VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de beklenen olumsuz hava koşulları sonrası öğrenciler ve veliler "Kocaeli okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 3 Şubat Salı günü Kocaeli'de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken, gözler Kocaeli Valiliği'nden gelecek olası kar tatili ve resmi açıklamalara çevrildi.

Meteoroloji uyarılarının ardından "3 Şubat Salı Kocaeli'de okul yok mu?" sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Kocaeli okullar tatil mi sorusu öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Kocaeli Valiliği'nin eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine dair yapacağı açıklama yakından takip ediliyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU
KOCAELİ

3 ŞUBAT SALI: Kocaeli genelinde yağmurlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 8, gece 4 derece dolaylarında seyredecek. Nem oranı yüksek.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Yağışlar etkisini sürdürürken, Kartepe gibi yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklık 7 dereceye gerileyecek.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Çok bulutlu ve soğuk bir hava bekleniyor. Gündüz 6, gece 3 derece. Rüzgar kuzeyden sert esecek.

6 ŞUBAT CUMA: Yağışların kesilmesiyle birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar hafif artışla 9 dereceye çıkacak.

Kocaeli okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kocaeli'de okul yok mu (KOCAELİ VALİLİĞİ)?

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, vurmakla tehdit ettiği ülkeyle İstanbul'da masaya oturuyor
Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu gözaltına alındı

Epstein'den hamile kaldığı iddia edilen Prenses'in oğluna gözaltı
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler

Yine aynı firma, yine skandal görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından dereden Boğaz'a çamur aktı

İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler
4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi

Eski belediye başkanı için karar verildi
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, yeni yıldızını sağlık kontrollerinden geçirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı