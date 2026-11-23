24 Kasım Salı Kocaeli'nde okul yok mu diye merak edenler için son durum belli. Kocaeli Valiliği tarafından şu ana kadar eğitime ara verildiğine ilişkin bir duyuru yapılmadı. Öğretmenler Günü'ne denk gelen salı günü Kocaeli'nde dersler normal şekilde devam edecek, okullarda Öğretmenler Günü törenleri düzenlenecek.

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, şu an için Kocaeli'nde okullar tatil değil. Kocaeli Valiliği, 24 Kasım Salı günü için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapmadı. Bu nedenle okullar açık olacak ve dersler normal saatlerinde işlenecek.

24 KASIM SALI KOCAELİ'NDE OKUL YOK MU?

24 Kasım Salı günü Kocaeli'nde okul var. Hem il genelinde hem de ilçelerde herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Hava koşullarının kötüleşmesi halinde tatil kararı alınabileceği için velilerin ve öğrencilerin Kocaeli Valiliği ile ilçe kaymakamlıklarının resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

KOCAELİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik verilere göre Kocaeli'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 24, en düşük sıcaklığın ise 9 derece civarında olması öngörülüyor.

Yağış sırasında ani su baskınları, kısa süreli kuvvetli rüzgâr ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Okula gidecek öğrencilerin yağmurluk ve şemsiye bulundurmaları, servis ve özel araç kullanan sürücülerin de kaygan yollarda hızlarını düşürmeleri öneriliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değil. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer almayan Öğretmenler Günü'nde okullar açık oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim takvimine göre 24 Kasım Salı günü normal ders programı uygulanacak, okullarda gün içinde Öğretmenler Günü törenleri ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

OKUL TATİL KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar karar veriyor. Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Kocaeli'nde de olası bir tatil kararı Kocaeli Valiliği tarafından açıklanacak.