Kocaeli elektrik kesintisi! Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Kesinti programının açıklanmasının ardından " Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Kocaeli elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

SEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Kocaeli'de şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: İzmit, Körfez, Kandıra, Derince, Gebze, Darıca, Çayırova.

İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-13.00: Alikahya Fatih, Alikahya Merkez, Alikahya Atatürk, Fevzi Çakmak, Karadenizliler ve Yenişehir'in bazı bölümleri

09.00-17.00: Yenişehir (bazı sokaklar)

KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-13.00: Kuzey (bazı sokaklar)

09.00-17.00: Karayakuplu, Kutluca, Osmanlı, Şemsettin, Sevindikli, Alihocalar, Cuma, Çıraklı (bazı bölümler)

14.00-17.00: Cuma, Çıraklı, Karayakuplu, Osmanlı (bazı bölümler)

KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-13.00: Akbaşlı, Alefli, Balcı, Bozburun, Büyükhataplı, Hıdırlar, İncecik, Karlı, Kaymaz, Lokmanlı, Mülküşehsuvar, Pelitpınarı, Sarıgazi, Seyitaliler, Yeniçam

09.00-16.00: Akçaova, Akıncı, Avdan, Yağcılar, Ahatlı, Hatiplar, Boğallar, İshaklar, Küçüklü, Sofular, Yorgalar (bazı bölümler)

DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

11.30-14.00: Sırrıpaşa

14.30-17.00: Çınarlı

GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-14.00: Cumaköy, Denizli, Mollafenari (bazı bölümler)

09.30-17.30: Cumaköy, Kadıllı, Ovacık (bazı bölümler)

DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-13.00: Abdi İpekçi, Kazımkarabekir (bazı bölümler)

09.00-16.00: Nenehatun, Sırasöğütler

ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

08.30-12.00: Emek (bazı sokaklar)

13.00-16.00: Akse (bazı sokaklar)

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için Kocaeli'de yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.

KOCAELİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Kocaeli'de planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Kocaeli için planlı elektrik kesintileri, SEDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.