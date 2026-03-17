Kobra Murat kimdir, gerçek adı ne? Kobra Murat kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı? Kobra Murat eşi Emine kimdir?

Sosyal medya fenomeni Kobra Murat, hem özel hayatı hem de gündem yaratan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kobra Murat'ın gerçek adı, yaşı ve medeni durumu merak edilirken, eşi Emine kimdir sorusu da gündemden düşmüyor. Hayranları, Murat ve Emine çiftinin hayatı hakkında detaylı bilgi arıyor.

KOBRA MURAT KİMDİR:

Asıl adı Murat Divandiler olan ünlü sanatçı, İstanbul'un tarihi semti Balat'ta yaşamını sürdürüyor. Sahne dünyasına adım atmadan önceki asıl mesleği terzilik olan Kobra Murat, bugün hala kendi tasarladığı ışıltılı kostümlerle dikkat çekiyor. Müzik kariyerinde "Kobra Murat Kalite" ve "Antalya Gaydası" gibi hit parçalarla geniş bir kitleye ulaşan sanatçının, "Roman Show" adını taşıyan popüler bir albümü de bulunuyor. Hem eğlence dünyasında hem de katıldığı televizyon programlarında sergilediği performanslarla adeta bir marka haline gelen Kobra Murat, samimi tavırlarıyla her yaştan hayran kitlesine sahip.

KOBRA MURAT'IN AİLE HAYATI VE ÇOCUKLARI

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Kobra Murat, tam 26 yıl önce hayatını birleştirdiği eşi Emine Divandiler ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin bu uzun soluklu evliliğinden üç çocukları bulunuyor. Büyük oğulları Doğuş ve Yiğithan'ın ardından bir kız çocuk özlemi çeken çiftin, bu dilekleri 2007 yılında kızları Sergül'ün dünyaya gelmesiyle gerçek oldu. Ailesine olan bağlılığıyla bilinen Kobra Murat, her fırsatta eşine ve çocuklarına duyduğu sevgiyi dile getiriyor.

KOBRA MURAT'IN EŞİ EMİNE DİVANDİLER KİMDİR

Kobra Murat'ın her başarılı anında arkasındaki en büyük destekçi olan Emine Divandiler, ünlü ismin 30 yıla yaklaşan hayat arkadaşı. Çiftin tanışma hikayesi ise oldukça mütevazı bir geçmişe dayanıyor. 1995 yılında bir konfeksiyon atölyesinde çalışan Emine Hanım ile o dönem aynı yerde terzilik yapan Murat Divandiler'in yolları burada kesişti. İş arkadaşlığıyla başlayan bu süreç, kısa sürede büyük bir aşka ve sonrasında ömürlük bir imzaya dönüştü. Emine Divandiler, sadece bir eş olarak değil, Kobra Murat'ın sahne yolculuğunda da en önemli motivasyon kaynağı olarak biliniyor.