Knight Online yeni server ne zaman gelecek, Knight Online yeni sunucu saat kaçta açılacak?

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Knight Online yeni server, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 16.00'da açılacak. Yeni sunuculara erişim için ön kayıt zorunlu tutuluyor. Karakter oluşturma süreci ise 10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İşte Knight Online yeni sunucularına ilişkin merak edilenler.

KNIGHT ONLINE YENİ SERVER NE ZAMAN GELECEK?

Knight Online yeni server, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oyuncularla buluşacak. Yeni sunucular, oyunun yayıncısı NTTGame'in 1 Ekim 2026'da yaptığı "Yeni Sunucular Geliyor!" başlıklı duyuruyla açıklandı.

KNIGHT ONLINE YENİ SERVER SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Knight Online yeni sunucuları, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00'da açılacak.

KNIGHT ONLINE YENİ SERVER ÖN KAYIT NASIL YAPILIR?

Knight Online yeni sunucularına erişebilmek için ön kayıt yaptırmak zorunlu. Mevcut bir NTTGame hesabına sahip olmak tek başına yeterli olmuyor. Ön kayıt sırasında telefon doğrulaması ve tek kullanımlık şifre (OTP) doğrulaması da gerekiyor. Ön kayıt işlemleri NTTGame'in resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

KNIGHT ONLINE YENİ SERVER TAKVİMİ

Knight Online yeni sunucularına ilişkin takvim şöyle:

15-29 Ekim: Birinci ön kayıt dönemi

29 Ekim-12 Kasım: İkinci ön kayıt ve sunucu seçimi

10-11 Kasım: Karakter oluşturma

12 Kasım saat 16.00: Sunucuların açılışı

KNIGHT ONLINE KARAKTER OLUŞTURMA NE ZAMAN?

Knight Online yeni sunucularında karakter oluşturma süreci 10-11 Kasım 2026 tarihlerinde yapılıyor. Ön kayıt yaptıran oyuncular, bu tarihlerde seçtikleri sunucuda karakterlerini oluşturabiliyor.

KNIGHT ONLINE YENİ SERVER İSİMLERİ NE?

Knight Online yeni sunucularının isimlerinin Atlas, Oracle, Luna ve Carnac olduğu belirtiliyor. Sunucu isimlerine ilişkin kesin bilgiler, NTTGame'in resmi duyurularından takip edilebiliyor.

KNIGHT ONLINE YENİ SERVERDA EŞYA SINIRI VAR MI?

Bazı oyun sitelerinde yer alan bilgilere göre Knight Online yeni sunucuları +8 eşya sınırıyla başlayacak. Bu sınırın ne kadar süre uygulanacağına ilişkin ayrıntılar NTTGame'in resmi duyurularıyla netlik kazanacak.

KNIGHT ONLINE NEDİR?

Knight Online, oyuncuların El Morad ve Karus ırklarından birini seçerek mücadele ettiği çok oyunculu bir online rol yapma oyunu. Türkiye'de uzun yıllardır NTTGame tarafından yayınlanan oyun, ülkenin en çok oynanan online oyunları arasında yer alıyor.