Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, Lider öldü mü?

Ömer'in kendisine ve Abdullah'a kurulan tuzakların arkasında Lider'in olduğunu öğrenmesiyle başlayan yüzleşme, Kıvılcım'ın da tanık olduğu kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Silah seslerinin yükseldiği sahnenin yanı sıra Fatih ve Başak'ın boşanma kararı, Cemo'nun biyolojik babasının ortaya çıkması ve Nursema'nın hamlesi de son bölüme damga vuran gelişmeler oldu. İşte 146. bölümde yaşananlar ve 147. bölüm tarihine dair tüm detaylar.

KIZILCIK ŞERBETİ ÖMERÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, Lider vuruldu mu? Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ömer, ailesine yönelik kurulan kumpasların arkasında Murat Aygen'in hayat verdiği Lider'in olduğunu öğrenince hesap sormak için karşısına çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Lider'in Ömer'e silah doğrulttuğu görüldü. Duyulan silah sesine rağmen tanıtım ve bölüm özetlerinde Ömer'in ya da Lider'in hayatını kaybettiğine dair kesin bir bilgi yer almıyor. Tetiği kimin çektiği ve kurşunun kime isabet ettiği bir sonraki bölümde netlik kazanacak.

Silahlı hesaplaşmaya Kıvılcım da tanık oldu Ömer ve Lider arasındaki gerilimin tırmandığı anlarda Kıvılcım da olay yerine gelerek bu tehlikeli yüzleşmenin beklenmedik tanığı oldu. Kavgaya dahil olan Kıvılcım'ın vurulup vurulmadığı konusunda da henüz net bir açıklama bulunmuyor.

Fatih ve Başak boşanıyor mu, Cemo kimin oğlu? Ünal köşkünde sular durulmuyor. Lider'in Cemo'nun biyolojik babası olduğunun ortaya çıkması ve bu sırrın Elif aracılığıyla köşke ulaşması dengeleri altüst etti. Başak'ın geçmişini gizlemesi üzerine güveni sarsılan Fatih, boşanma kararı aldı. Lider ise Cemo üzerindeki haklarını almak için babalık davası açmaya hazırlanıyor.

Nursema, Asil ve Çimen cephesinde neler yaşandı?

• Nursema ve Asil: Hayatta olduğu ortaya çıkan Nursema, yaşadıklarını anlatmak için Kıvılcım'ın programına konuk oldu. Asil'in Nursema'yı geri kazanma çabaları ise Lider ile yürüttüğü gizli planı tehlikeye attı.

• Çimen ve Ayşin: Emir ile Ayşin'in nikâh alışverişini gören Çimen, yaşadığı stresin ardından beklenmedik bir test sonucuyla sarsıldı. Ayşin'in hamilelik yalanının Buğra ve Elif tarafından Salkım'a anlatılması ailede yeni bir kriz başlattı.

Kızılcık Şerbeti 147. bölüm ne zaman? Dizinin yayın akışında bir değişiklik olmaması halinde Kızılcık Şerbeti 147. bölümünün 20 Kasım 2026 Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.