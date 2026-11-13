Kızılcık Şerbeti 147. bölüm full HD CANLI izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izleme linki var mı SHOW TV?

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAKs
Yayınlanan tanıtımda Buğra, Ayşin’in hamile olmadığını Salkım’a itiraf ederken Belgin Hala, Çimen’in hamile olma ihtimalinden endişe duyuyor. Nursema’nın geri dönüşü Asil’in tüm dengelerini altüst ederken Ömer ve Kıvılcım arasındaki “Lider” krizi de giderek büyüyor. Tanıtımın finalinde ise Başak’ın boşanma konusunu Fatih’in karşısına getirmesiyle ikili arasında tansiyon yükseliyor. Fatih’in bu kritik soruya vereceği yanıt, evliliklerinin geleceğine dair büyük bir merak uyandırıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Çimen ve Emir’in yeniden bir araya gelme arzusu Kıvılcım’ı kızıyla karşı karşıya getirir. Salkım’ın öğrenmesiyle ipler iyice gerilir. Bu karmaşanın ortasında eve gelen Kıvılcım’ın halası Belgin, hayat dolu ve sıra dışı tarzıyla evdeki dengeleri değiştirmeye başlar. Ömer aldığı sürpriz telefonla Kıvılcım’la birlikte harekete geçer. Kazada öldü sanılan Nursema yaşıyordur. Ünal Köşkü’nde mucizevi bir kavuşma yaşanır. Nursema’ya kavuşan Abdullah yeniden hayata tutunur. Ünal ailesine hayatı zindan eden Asil’i ise sarsıcı bir sınav beklemektedir. Ayşin’in hamilelik haberi Ünal ailesinin masasına bomba gibi düşer. Abdullah’ın aldığı karar Salkım, Emir ve Elif’i zorunlu bir ziyarete sürükler. Cemo’nun Başak’ın tedavisi için geldiğini öğrenen Lider, Başak’ın peşine düşer. Geçmişten gelen soru işaretlerini çözmeye kararlı olan Lider’in attığı tehlikeli adım Başak ve Fatih’i krizin eşiğine getirir.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.
KIZILCIK ŞERBETİ NEREDEN İZLENİR?
Kızılcık Şerbeti dizisini Show TV ekranlarından izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI
Kızılcık Şerbeti 5. sezonda Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Nilay karakteriyle Feyza Civelek, Neslihan Yeldan’ın canlandırdığı Sevtap ve Barlas Kartal’ın canlandırdığı Fethi karakterleri kadroda yer almıyor.
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur bu sezonda Kızılcık Şerbeti'nde olacaklar. Ayrıca Asena Keskinci, Çimen karakterine hayat verecek.