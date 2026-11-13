Kızılcık Şerbeti 147. bölüm full HD CANLI izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izleme linki var mı SHOW TV?

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAKs

Yayınlanan tanıtımda Buğra, Ayşin’in hamile olmadığını Salkım’a itiraf ederken Belgin Hala, Çimen’in hamile olma ihtimalinden endişe duyuyor. Nursema’nın geri dönüşü Asil’in tüm dengelerini altüst ederken Ömer ve Kıvılcım arasındaki “Lider” krizi de giderek büyüyor. Tanıtımın finalinde ise Başak’ın boşanma konusunu Fatih’in karşısına getirmesiyle ikili arasında tansiyon yükseliyor. Fatih’in bu kritik soruya vereceği yanıt, evliliklerinin geleceğine dair büyük bir merak uyandırıyor.