Kızılcık Şerbeti 145. bölüm full HD CANLI izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izleme linki var mı SHOW TV?

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Kızılcık Şerbeti 145. bölüm izleme ekranı, dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyicilerin gündeminde. Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünü canlı izlemek isteyenler, “Kızılcık Şerbeti 145. bölüm izle” ve “Kızılcık Şerbeti son bölüm canlı izle” aramalarına yanıt arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 145. bölüm canlı izleme linki var mı, yeni bölüm Show TV üzerinden nasıl izlenir?
Kızılcık Şerbeti 145. bölüm, dizinin takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Yeni bölümü canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler, Show TV Kızılcık Şerbeti canlı izleme ekranını ve son bölüm bağlantısını araştırıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 145. bölüm izle seçeneği nerede, Kızılcık Şerbeti son bölüm canlı izleme linki bulunuyor mu?
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
Nursema ve Asil’in yüzleşmesi ekrana geliyor. Asil aşkını itiraf ederken, Nursema’nın “Seninle ben olamayız. Bugün beni belki de gerçekten ilk defa kaybettin!” sözleriyle net duruşu dikkat çekiyor. Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Abdullah, Nursema’dan özür diliyor. Elif, Çimen ve Emir’in barıştığını müjdelerken bu haber Kıvılcım ve Salkım’ı karşı karşıya getiriyor. Lider’in Ömer’in oteline yaptığı beklenmeyen ziyaret ile Londra’ya giden Hilal’in Ömer’e veda etmesi merak uyandırıyor. Tanıtımın finaline ise Başak ve Lider’in gözlerden uzak buluşmasına Fatih’in şahit olması damga vuruyor. Başak oğlunu Lider’den uzak tutmak isterken, Lider’in Cemo’nun babası olduğunu söylemesi yeni bölüme olan heyecanı zirveye taşıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Başak ve Fatih’in bebeklerini kaybetmesi Ünal ailesini yasa boğar. Başak’ın hastalığını öğrenen Fatih, Tuncay’ın desteğiyle zamanla yarışır. Abdullah’ın yeniden ayağa kalkabilmesi için Salkım, bakım ve tedavi süreciyle yakından ilgilenir. Ömer de şirketin ve ailesinin geleceğini tehdit eden Asil’in arkasındaki gizli gücü açığa çıkarmak için düğmeye basar. Lider ise Ünal ailesine yeni bir darbe vurmak üzere hazırlık yapmaktadır. Kıvılcım’ın, Lider ile olan yakınlığından rahatsızlık duyan Ömer, tepkisini gizleyemez. Ömer ile Kıvılcım arasındaki kopmayan bağı fark eden Hilal ise köşeye sıkışır. Diğer taraftan Ayşin’in kurduğu tuzak, Kıvılcım’ın radikal bir karar almasına neden olur. Başak’ın geçmişinden gelen beklenmedik bir isimle karşılaşması dengeleri altüst ederken, Kıvılcım’ın evinde yaşanacak sürpriz karşılaşma yeni bir krizin fitilini ateşler.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.
KIZILCIK ŞERBETİ NEREDEN İZLENİR?
Kızılcık Şerbeti dizisini Show TV ekranlarından izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI
Kızılcık Şerbeti 5. sezonda Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Nilay karakteriyle Feyza Civelek, Neslihan Yeldan’ın canlandırdığı Sevtap ve Barlas Kartal’ın canlandırdığı Fethi karakterleri kadroda yer almıyor.
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur bu sezonda Kızılcık Şerbeti'nde olacaklar. Ayrıca Asena Keskinci, Çimen karakterine hayat verecek.
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