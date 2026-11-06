Kızılcık Şerbeti 145. bölüm full HD CANLI izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izleme linki var mı SHOW TV?

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Nursema ve Asil’in yüzleşmesi ekrana geliyor. Asil aşkını itiraf ederken, Nursema’nın “Seninle ben olamayız. Bugün beni belki de gerçekten ilk defa kaybettin!” sözleriyle net duruşu dikkat çekiyor. Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Abdullah, Nursema’dan özür diliyor. Elif, Çimen ve Emir’in barıştığını müjdelerken bu haber Kıvılcım ve Salkım’ı karşı karşıya getiriyor. Lider’in Ömer’in oteline yaptığı beklenmeyen ziyaret ile Londra’ya giden Hilal’in Ömer’e veda etmesi merak uyandırıyor. Tanıtımın finaline ise Başak ve Lider’in gözlerden uzak buluşmasına Fatih’in şahit olması damga vuruyor. Başak oğlunu Lider’den uzak tutmak isterken, Lider’in Cemo’nun babası olduğunu söylemesi yeni bölüme olan heyecanı zirveye taşıyor.