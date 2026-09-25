Kızılcık Şerbeti 140. bölüm full HD CANLI izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izleme linki var mı SHOW TV?

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Kızılcık Şerbeti 140. bölüm izleme ekranı, dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyicilerin gündeminde. Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünü canlı izlemek isteyenler, “Kızılcık Şerbeti 140. bölüm izle” ve “Kızılcık Şerbeti son bölüm canlı izle” aramalarına yanıt arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 140. bölüm canlı izleme linki var mı, yeni bölüm Show TV üzerinden nasıl izlenir?
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
Yayınlanan tanıtımda; hastalığa yakalanan Başak, “Doktor ya sen, ya bebeğim diyor bana, benden şu anda bir seçim yapmam bekleniyor” sözleri ile sarsıcı bir yol ayrımına geliyor. Salkım’ın, Başak’a destek olmak istemesi dikkat çekerken; Fatih, Yusuf’un, Asil’in piyonu olduğunu öğreniyor. Maddi kriz yaşayan Ünal Holding’te adeta deprem yaşanırken, Abdullah yaşananların sorumlusu olarak Ömer’i gösteriyor. Emir’in hayatında biri olduğunu öğrenen Çimen sarsılırken; Kıvılcım ve Ömer’in Lider’in evinde karşılaşmaları yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Yaşanan felaketlerin ardından geçen altı ayda Ünal ailesi ağır kayıplarla yüzleşir. Ünal Holding’te ise borçlar krize dönüşür. Ömer bazı otelleri alıp şirketten ayrılmıştır. Fatih ve Emir, Abdullah’ı hisse satışına ikna etmeye çalışır. Arka planda Asil ve Asude ise şirketin kontrolünü ele geçirmek için gizlice harekete geçer. Salkım’ın geçirdiği ağır kazanın ardından hafızasının yerine gelmesi, evdeki dengeleri tamamen sarsacak bir düğümün çözülmesini sağlar. Yeni bir sayfa açmak isteyen Salkım, Emir’le işbirliği yaparak harekete geçer. Fatih’le mutlu evliliğini sürdüren Başak hamiledir. Hamileliği ilerleyen Başak’ın aniden düşüp bayılması korku yaratır.Evdeki düzenini yeniden oturtmaya çalışan Kıvılcım, kızı Çimen’in hayatını toplama çabalarına odaklanır. Ancak yan eve taşınan komşusunun yarattığı gürültü ve huzursuzluk, Kıvılcım’ı çileden çıkarır. Kıvılcım, Asil’le birlikte katıldığı prestijli bir etkinlikte, hayatının akışını değiştirecek bir karşılaşmanın eşiğine gelecektir.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.
KIZILCIK ŞERBETİ NEREDEN İZLENİR?
Kızılcık Şerbeti dizisini Show TV ekranlarından izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI
Kızılcık Şerbeti 5. sezonda Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Nilay karakteriyle Feyza Civelek, Neslihan Yeldan’ın canlandırdığı Sevtap ve Barlas Kartal’ın canlandırdığı Fethi karakterleri kadroda yer almıyor.
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur bu sezonda Kızılcık Şerbeti'nde olacaklar. Ayrıca Asena Keskinci, Çimen karakterine hayat verecek.