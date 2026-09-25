Kızılcık Şerbeti 140. bölüm full HD CANLI izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izleme linki var mı SHOW TV?

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Yayınlanan tanıtımda; hastalığa yakalanan Başak, “Doktor ya sen, ya bebeğim diyor bana, benden şu anda bir seçim yapmam bekleniyor” sözleri ile sarsıcı bir yol ayrımına geliyor. Salkım’ın, Başak’a destek olmak istemesi dikkat çekerken; Fatih, Yusuf’un, Asil’in piyonu olduğunu öğreniyor. Maddi kriz yaşayan Ünal Holding’te adeta deprem yaşanırken, Abdullah yaşananların sorumlusu olarak Ömer’i gösteriyor. Emir’in hayatında biri olduğunu öğrenen Çimen sarsılırken; Kıvılcım ve Ömer’in Lider’in evinde karşılaşmaları yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.