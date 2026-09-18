Kızılcık Şerbeti 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılcık Şerbeti 140. bölüm fragmanı, dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Show TV’nin sevilen dizisinde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek isteyenler, “Kızılcık Şerbeti 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 140. bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Kızılcık Şerbeti 140. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler, “ Kızılcık Şerbeti 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” ve “ Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çıktı mı?” aramalarını yoğunlaştırdı. İşte, Kızılcık Şerbeti 140. bölüm fragmanı hakkında merak edilen detaylar…
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
Ünallar’ın ekonomik zorluklarla baş ettiği görülürken Abdullah, şirketi satmayacağını dile getiriyor. Asil, şirkette ipleri eline almak için planlar yaparken Fatih ve Abdullah’ın Elif hakkındaki söylemleri dikkat çekiyor. Ömer’in, Hilal’in ağabeyini merak ettiği tanıtıma Kıvılcım’ın yeni komşusu Lider’le tanışması yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı zirveye taşıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ 140. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kızılcık Şerbeti 140. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Elif’e gelen zarf Abdullah’ın eline geçtiğinde Abdullah işin aslını öğrenmek için Elif ile konuşacak ancak Elif türlü yalanlarla konuyu kapayacaktır. Ancak konuyu bilen Nilay’ın bu işin peşini bırakmaya hiç de niyeti yoktur. Biraz kurcaladığında da tüm olup biteni öğrenecektir. Elif’e yardım etmek istediğinde ise çok sert bir tepkiyle karşılaşacaktır. Ömer’in artık kendisinden tamamen vazgeçtiğine inanan Kıvılcım her ne kadar çok üzgün olsa da çocukları ve annesi için dik durmaya çalışacaktır. Başak ve Fatih ev bakmaya başlayacak, sevdikleri bir yer bulup kısa sürede evden taşınmak üzere harekete geçeceklerdir. İlhami ve Nursema, Kastamonu’ya gitmeden önce Salkım onlara bir güle güle yemeği yapar. Herkes davetlidir. Geceye Elif ve Nilay’ın kapışması damga vurur. Bu kavga gittikçe büyüyecek ve herkesi içine alan bir fırtınaya dönecektir.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI
Kızılcık Şerbeti 5. sezonda Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Nilay karakteriyle Feyza Civelek, Neslihan Yeldan’ın canlandırdığı Sevtap ve Barlas Kartal’ın canlandırdığı Fethi karakterleri kadroda yer almıyor.
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur bu sezonda Kızılcık Şerbeti'nde olacaklar. Ayrıca Asena Keskinci, Çimen karakterine hayat verecek.
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