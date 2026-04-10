Kızılcık Şerbeti 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV’nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 132. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyenler internette sıkça “Kızılcık Şerbeti canlı yayın”, “Show TV Kızılcık Şerbeti 132. bölüm izle” ve “Son bölümde neler yaşandı?” gibi aramalar yapıyor. Ayrıca meraklı izleyiciler, gelecek bölümlere dair ipuçlarını öğrenebilmek için “Kızılcık Şerbeti 132. bölüm fragmanı çıktı mı?” sorusuna yanıt arıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Nilay hayatının en zor dönemindedir, çok çaresiz ne yapacağını bilmez durumdadır. Nursema ve Asil’in konuşmalarını duyan İlhami ne olduğunu tam anlamasa da rahatsız olmuştur, Nursema’nın işten ayrılması konusunda tavrı nettir. Kıvılcım ise kızını alıp kendi evine getirmiştir. Çimen çok üzgündür. Emir ise mecburen annesinin yanına Abdullah eve gider. Tüm gerçekleri, iflas ettiğini anlatır. Karısını yanına alma çabası ise sonuçsuz kalır. Abidin’in evlendiği İlknur, daha ilk günden evdekilere huzursuz etmeye başlar. Asude ve Ulvi yeni bir buluşma ayarlayıp pikniğe giderler. Ancak burada da sınıf farkı engeline takılırlar. Nilay’ın, Yağız’ın sıkıştırmaları sonucunda mecbur kalıp aileye evleneceğini söylediği akşam Ünallar’ı çok daha büyük bir sürpriz bekliyordur.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih’in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne’nin Fatih’e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl’ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril’in Sönmez’i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa’nın Nilay’a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl’ın eski aşkı Leo’nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo’nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay’ın durumu Nursema’ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer’in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

132. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti’nin 132. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm tanıtımında; Ömer ve Kıvılcım'ın baş başa çıktığı akşam yemeği merak uyandırırken, Nilay'ın evlendikten sonra oğlunu yanına almak istemesine Abdullah karşı çıkıyor. İşsiz kalan İlhami ve Ulvi'nin yeni iş arayışlarına girdiği tanıtımda Nilay'a, Kıvılcım ve Ömer destek oluyor. Ömer'in, Abdullah'a "Senin kötü bildiğin Kıvılcım var ya senin karının, Nilay'ı düşürdüğü o durumdan çekip kurtardı" sözleri üzerine Nilay, ailesini reddediyor. Kıvılcım ve Salkım'ın karşı karşıya geldiği anlarda Salkım'ın; Çimen'in Ünallar'la birlikte yaşamaya başladığını açıklaması tansiyonu yükseltiyor. Tanıtımın finalinde ise Çimen'i gören Kıvılcım'ın "Bu evde yaşayacakların sana müstahak" sözleri damga vuruyor.