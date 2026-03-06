Kızılcık Şerbeti 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 129. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyenler internette sıkça "Kızılcık Şerbeti canlı yayın", "Show TV Kızılcık Şerbeti 117. bölüm izle" ve "Son bölümde neler yaşandı?" gibi aramalar yapıyor. Ayrıca meraklı izleyiciler, gelecek bölümlere dair ipuçlarını öğrenebilmek için "Kızılcık Şerbeti 129. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ömer ve Kıvılcım'ın oğlu Kemal'in hastanede karışmış olduğu netleştiğinde her ikisi de büyük darbe alırlar. Ancak yapacak bir şey yoktur, bebeklerin en kısa sürede gerçek ailelerine verilmesine karar verirler. Yine de bu kolay atlatılacak bir travma değildir. Özellikle Sönmez'e anlatabilmek çok zordur.İlhami'nin imam nikahına gelmemesi Nursema'da farklı düşüncelere yol açsa da sonunda gerçek ortaya çıkar, İlhami kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Şirket ilaçlanacağından köpek Badi'nin kısa bir süreliğini de olsa eve gelmesi Ünallar'ın hayatına renk katar. Kıvılcım'ın başı kalabalık olduğundan arkadaşının kardeşi Yudum ile ilgilenmek Asil'e düşer. Yudum kanalda stajyer olarak işe başlar. Tuncay yanlış anlamış Başak'ı hamile sanmıştır. Bunu aile ortamında dile getirse de Başak konuyu netleştirerek kapar. Emir'in işlerinde sıkıntı vardır ancak bunu Çimen'den saklamaya çalışır. Nursema'nın yazdığı mektubu bulan Nilay harekete geçer, sevenleri kavuşturmak acaba mümkün olabilecek midir?

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

129. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 129. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tanıtımında, öz evlatlarına kavuşan Ömer ve Kıvılcım geçmişteki kırgınlıkları geride bırakırken aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Nursema, İlhami'nin evine ve düzenine uyum sağlamakta zorlanırken eşyaları değiştirme isteği ikili arasında yeni bir krizin kapısını aralıyor. İlhami, Asil'in kendisine yönelik tavırlarını sorgularken Salkım, Abdullah'la olan evliliğinin tehlikede olduğunu hissetmeye başlıyor. İşleri iyi gitmeyen Emir, Çimen'i uyarırken Fatih ve Başak'ın tartışması dikkat çekiyor. Gerilimin giderek tırmandığı anlarda Başak ve Fatih'in merakla beklenen yakınlaşması heyecanı artırıyor. Tanıtımın finalinde yankılanan "Seni biri koruyacaksa, o kişi benim!" sözleriyle birlikte Başak'ın kaçırılması ise yeni bölümde tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.