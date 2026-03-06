Kızılcık Şerbeti 128. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler ise hem önceki bölümlerde yaşanan gelişmeleri hatırlamak hem de yeni bölümü kaçırmadan izlemek için araştırmalar yapıyor. Bu akşam dizinin 122. bölümü ekrana gelecek. Diziyi izlemek isteyenler "Kızılcık Şerbeti canlı izle", "Show TV Kızılcık Şerbeti 122. bölüm izle" ve "Kızılcık Şerbeti son bölüm özet" gibi sorgularla bağlantıları arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 122. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tanıtımında, öz evlatlarına kavuşan Ömer ve Kıvılcım geçmişteki kırgınlıkları geride bırakırken aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Nursema, İlhami'nin evine ve düzenine uyum sağlamakta zorlanırken eşyaları değiştirme isteği ikili arasında yeni bir krizin kapısını aralıyor. İlhami, Asil'in kendisine yönelik tavırlarını sorgularken Salkım, Abdullah'la olan evliliğinin tehlikede olduğunu hissetmeye başlıyor. İşleri iyi gitmeyen Emir, Çimen'i uyarırken Fatih ve Başak'ın tartışması dikkat çekiyor. Gerilimin giderek tırmandığı anlarda Başak ve Fatih'in merakla beklenen yakınlaşması heyecanı artırıyor. Tanıtımın finalinde yankılanan "Seni biri koruyacaksa, o kişi benim!" sözleriyle birlikte Başak'ın kaçırılması ise yeni bölümde tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer ve Kıvılcım'ın oğlu Kemal'in hastanede karışmış olduğu netleştiğinde her ikisi de büyük darbe alırlar. Ancak yapacak bir şey yoktur, bebeklerin en kısa sürede gerçek ailelerine verilmesine karar verirler. Yine de bu kolay atlatılacak bir travma değildir. Özellikle Sönmez'e anlatabilmek çok zordur.İlhami'nin imam nikahına gelmemesi Nursema'da farklı düşüncelere yol açsa da sonunda gerçek ortaya çıkar, İlhami kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Şirket ilaçlanacağından köpek Badi'nin kısa bir süreliğini de olsa eve gelmesi Ünallar'ın hayatına renk katar. Kıvılcım'ın başı kalabalık olduğundan arkadaşının kardeşi Yudum ile ilgilenmek Asil'e düşer. Yudum kanalda stajyer olarak işe başlar. Tuncay yanlış anlamış Başak'ı hamile sanmıştır. Bunu aile ortamında dile getirse de Başak konuyu netleştirerek kapar. Emir'in işlerinde sıkıntı vardır ancak bunu Çimen'den saklamaya çalışır. Nursema'nın yazdığı mektubu bulan Nilay harekete geçer, sevenleri kavuşturmak acaba mümkün olabilecek midir?

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih'in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.