Kızılcık Şerbeti 122. bölüm 2. fragmanı izle: Kızılcık Şerbeti 122. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?

Kızılcık Şerbeti 122. bölüm 2. fragmanı, dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. İzleyiciler, yeni bölümün getireceği sürprizler ve gelişmeler hakkında ipuçları veren fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Fragmanın nereden ve nasıl izlenebileceği de gündemdeki önemli konular arasında yer alıyor. Dizinin hayranları, karakterlerin başına neler geleceğini ve hikâyedeki gelişmeleri erkenden görmek için fragmana dair tüm detayları yakından takip ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 122. BÖLÜM 2. FARGMANI İZLE

Kızılcık Şerbeti 122. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın .

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kızılcık Şerbeti 122. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında, Başak'ın başka biriyle mesajlaştığını gören Fatih'in tepkisiyle çift boşanma kararı alırken Asil'in, Nursema'ya "Sakın beni İlhami Hoca'ya benzetme" sözleri dikkat çekiyor.

Çimen ve Emir'in ani evliliği Ünal ve Arslan ailesine adeta bomba gibi düşerken Salkım, Çimen'i bezdirmek için harekete geçiyor. Sönmez'in, Kıvılcım'ın evinden ayrılıp Çimen'in yanına yerleşmesi ise yeni bir sorunu beraberinde getiriyorken Salkım, Kıvılcım'ı akşam yemeğine davet ediyor. Kıvılcım'ın, Ünallara konuk olduğu akşam Bade'nin yaptığı baskın tanıtıma damgasını vuruyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 121. Bölümünde; Annesinin dolduruşuna gelerek Çimen'e hesap soran Emir, Çimen'i kaybetmiştir. Şimdi bu durumu nasıl düzelteceğini düşünüyordur. Çimen'e çok büyük bir sürpriz hazırlar. Asil'in yeni girişimi dijital platform açılmış, Asil'in daveti üzerine Nursema burada sanat yönetmeni olarak işe başlamıştır.

Kıvılcım da burada program yapmak üzere anlaşır. İlk konuğu da Saba Tümer olacaktır. Salkım'ın organizasyonu ile kadınlar günübirlik Bursa'ya giderler. Bu seyahat hepsine iyi gelecektir. Bade'nin oyununa gelen Ömer, hamile olduğuna inanarak sırf bu yüzden onunla evlenmeye karar verir. Bade hedefine ulaşmıştır.

Başak ve Fatih, Tuncay'ı ziyaret için çiftliğe giderler. Dönüş yolunda geçirdikleri ufak bir kaza ikilinin yakınlaşmasına vesile olur. Salkım'ın en büyük korkusu gerçekleştiğinde artık herkes için geri dönülmez bir yola girilmiştir.