Kızılcık Şerbeti 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 120. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyenler internette sıkça "Kızılcık Şerbeti canlı yayın", "Show TV Kızılcık Şerbeti 117. bölüm izle" ve "Son bölümde neler yaşandı?" gibi aramalar yapıyor. Ayrıca meraklı izleyiciler, gelecek bölümlere dair ipuçlarını öğrenebilmek için "Kızılcık Şerbeti 120. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Başak ve Fatih'in nikâhı kıyıldıktan sonra düğünde geceye çok acı bir olay damga vurur. Başak'ın annesi hayata gözlerini yumar. Tuncay ve Başak büyük bir acıyı yaşarken Ünal ailesi onları yalnız bırakmaz. Fatih de Başak'a son derece anlayışlı yaklaşmaktadır. Çimen ve Emir'in ilişkisi rayına oturmuş giderken Çimen'in, Salkım'a hediye aldığı bilekliği Hayat'ın kolunda görmesiyle sarsılır. Çimen her ne kadar hesap sormaya kalksa da Salkım bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır. Nilay, Nursema'yı mesajlaştığı kişi konusunda darlamaya devam etmektedir. Sonunda Nursema pes eder ve onu tembihleyerek konunun aralarında kalmasını ister. Zayıf bir anına denk gelerek Bade ile yakınlaşan Ömer, bu konunun bir daha açılmamak üzere kapanması konusunda Bade ile anlaşmış olsa da Bade'nin boş durmaya niyeti yoktur. Başak, Tuncay'ın da ısrarıyla kocasının evinde yaşamaya başlar. Çok mutlu olmasa da idare etmeye çalışır. Fatih'le aynı yatakta yatma konusu ikisi arasında ciddi problemlere yol açar. Ancak Başak'ı çok daha büyük bir sorun bekliyordur.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

120. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 120. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.