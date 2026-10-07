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Kızılay neden kapalı, Kızılay trafiğe ne zaman açılacak

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Kızılay neden kapalı, Kızılay trafiğe ne zaman açılacak
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Kızılay neden kapalı? Ankara'nın kalbi olarak bilinen Kızılay'da bugün yaşanan kapanmalar, başkentte yaşayanların gündemine oturdu. Kızılay Meydanı çevresindeki yolların trafiğe kapatılması ve toplu ulaşımda yaşanan düzenlemeler, pek çok vatandaşın günlük planlarını etkiledi. Peki Kızılay neden kapalı, yollar ne zaman açılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Başkentin en yoğun noktalarından Kızılay'daki kapanmalar, sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Vatandaşlar, " Kızılay Meydanı neden kapatıldı, metro istasyonu çalışıyor mu, hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar neler?" sorularına yanıt arıyor. Kızılay'daki kapanmaların nedeni ve ulaşıma ilişkin son durum haberimizde.

KIZILAY'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR

Ankara'nın merkezi Kızılay ve çevresinde bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 7 Ekim 2026'da düzenlenecek bir yürüyüş etkinliği nedeniyle bölgedeki bazı cadde ve sokaklarda trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu. Kapanmalar, başkentte yaşayan vatandaşların günlük ulaşım planlarını etkileyecek.

KIZILAY NEDEN KAPALI?

Kızılay ve çevresindeki yolların kapatılmasının nedeni, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından düzenlenecek yürüyüş etkinliği. Yürüyüşün bugün saat 19.00'da yapılması planlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü, etkinliğin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla bölgede trafik düzenlemesi yapılacağını açıkladı.

YOLLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre ihtiyaç duyulması halinde yollar saat 15.00'ten itibaren araç trafiğine kapatılacak. Kapanmalar, yürüyüş etkinliği sona erene kadar sürecek.

HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün duyurusuna göre trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Dr. Mediha Eldem Sokak'ın Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Kızılırmak Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Mithatpaşa Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Sıhhiye Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü.

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF GÜZERGAH KULLANMALI

Kızılay ve çevresinde yaşanacak kapanmalar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanması bekleniyor. Sürücülerin, yürüyüş saatlerinde bölgeden geçmemesi ve alternatif güzergahları tercih etmesi öneriliyor. Vatandaşların ayrıca trafik ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına uyması büyük önem taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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