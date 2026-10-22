Kızamık hastalığı nedir, belirtileri neler, bulaşıcı mı? Kızamık hastalığı geri mi geldi?

Kızamık hastalığına ilişkin gelişmeler, “ Kızamık geri mi geldi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Kolay bulaşabilen virüs kaynaklı hastalığın belirtileri, korunma yöntemleri ve vaka sayılarındaki olası artış yakından takip ediliyor. Özellikle çocuklarda görülebilen yüksek ateş ve döküntü gibi belirtiler dikkat çekerken, kızamığın nasıl bulaştığı da araştırılıyor. Kızamık hastalığının belirtileri neler, bulaşıcı mı ve yeniden salgın riski var mı?

KIZAMIK HASTALIĞI NEDİR?

Kızamık, kızamık virüsünün neden olduğu, özellikle aşılanmamış kişiler arasında hızla yayılabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle yüksek ateş ve cilt döküntüleriyle kendini gösteren hastalık, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir. Özellikle bebekler, küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler açısından risk oluşturan kızamık, aşıyla büyük ölçüde önlenebilir. Son dönemde kızamık vakalarına ilişkin gelişmelerin gündeme gelmesiyle birlikte hastalığın belirtileri, bulaşma yolları ve yeniden yayılıp yayılmadığı merak ediliyor.

KIZAMIK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Kızamık hastalığı başlangıçta soğuk algınlığına benzer belirtilerle ortaya çıkabilir. Yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık hastalığın ilk belirtileri arasında yer alır. Bazı kişilerde ağız içinde küçük beyaz lekeler görülürken, birkaç gün sonra genellikle yüz bölgesinden başlayıp vücuda yayılan kırmızı döküntüler ortaya çıkar. Halsizlik ve iştahsızlık da hastalığa eşlik edebilir. Belirtilerin görülmesi durumunda özellikle çocukların sağlık kuruluşunda değerlendirilmesi önem taşır.

KIZAMIK HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Kızamık, oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs, enfekte kişilerin öksürmesi ve hapşırması sırasında havaya yayılan parçacıklar yoluyla bulaşabilir. Hastalığa karşı bağışıklığı bulunmayan ve aşılanmamış kişilerde bulaşma riski yüksektir. Kızamık hastası olan kişiler, döküntülerin ortaya çıkmasından yaklaşık dört gün önce başlayarak döküntülerin başlamasından sonraki dört güne kadar virüsü başkalarına bulaştırabilir. Hastalıktan korunmada en etkili yöntem, aşıların önerilen takvime uygun şekilde yaptırılmasıdır.

KIZAMIK HASTALIĞI GERİ Mİ GELDİ?

Kızamık vakalarındaki artış, hastalığın yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. Aşılama oranlarının düşmesi, aşı takvimindeki eksiklerin tamamlanmaması ve virüsün kolay yayılması, vakaların artmasında etkili olabiliyor. Kızamık, aşılamanın yaygınlaşmasıyla kontrol altına alınabilse de dünya genelinde ve Türkiye'de yeniden vakalarla gündeme gelebiliyor. Ancak vakalardaki artış, her bölgede salgın yaşandığı anlamına gelmiyor. Hastalıktan korunmak için aşı durumunun kontrol edilmesi, eksik dozların tamamlanması ve şüpheli belirtiler görüldüğünde sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor.