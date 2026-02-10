Kıskanmak 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin afişi de büyük ses getirdi. Bu göz alıcı afiş, dizinin dramatik hikâyesini tek karede yansıtırken; karakterlerin tarzını ön plana çıkaran güçlü styling'iyle de dikkat çekiyor. Peki, Kıskanmak dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

Ay Yapım imzalı "Kıskanmak" dizisinin oyuncu listesinde, birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor. Dizide; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi usta oyuncular yer alıyor.

KISKANMAK DİZİ KONUSU

"Kıskanmak", ihtişamlı Paşazade ailesinin gölgesinde, sevgisizlik içinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) geçmişiyle yüzleşme ve hayatını yeniden inşa etme hikâyesine odaklanıyor. Derin karakter çözümlemeleri ve yoğun dram unsurlarıyla öne çıkan yapım, sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın (Özgü Namal) annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaralarla şekillenen iç dünyasına götürüyor. Tanıtımda Seniha'nın sabırla planladığı hamleler ve intikam duygusunun ilk sinyalleri dikkat çekiyor. Bu planlarını ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden yürütmeye çalışıyor.

KISKANMAK 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

"Kıskanmak" dizisinin 23. bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Mükerrem'e babalık testiyle ilgili hesap sorar. Savcı Cihan, kızının kazayla arkadaşını öldürdüğünü öğrenir. Seniha, her şeyin yolunda olduğunu düşünürken, Mediha'nın hamlesi tüm dengeleri alt üst eder. Halit'in Mükerrem'e baskıları giderek artar. Mükerrem ve Nüzhet kaçmaya karar verir. Seniha annesine asıl darbeyi vurmak için Halit'i buluşma yerine gönderir. Ama oraya sadece Halit değil, Nalan da gelir.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Mediha, Mükerrem'in başına gelenlerden kendini sıyırmak için Nalan'a tuzak kurar. Nüzhet, Nur ve Nalan köşke geri döner. Nüzhet, 'Şevket' ailesini yok etmek için yeni bir plan yapar. Mediha, Seniha'nın canını yakmak için Yasemin'i kullanır. Şükran'ın bebeğinin Cemil'den olmadığından şüphelenen Türkan, Kudret'i köşke davet eder. Seniha, Halit ve Mediha'yı birbirine düşürecek yeni bir entrika kurar.