KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TARİHİ: 2026-2027 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçlarda zorunlu?

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Kış mevsiminde güvenli sürüşü desteklemek amacıyla uygulanan kış lastiği düzenlemesi, özellikle ticari araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 2026-2027 sezonunda geçerli olacak uygulamanın tarihleri, zorunluluk kapsamındaki araçlar ve kış lastiği kullanmanın önemi merak ediliyor. Sürücüler, kış lastiği ile yaz lastiği arasındaki farkları ve soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken noktaları da araştırıyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 sezonunda zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026'da başlayıp 15 Nisan 2027'de sona ermesi öngörülüyor. Beş aylık dönemi kapsaması beklenen uygulamanın kesin tarihleri ve kapsamı için ilgili kurumların güncel resmî duyurularının takip edilmesi gerekiyor. Özellikle şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların sürücülerinin yola çıkmadan önce yürürlükteki düzenlemeleri kontrol etmesi önem taşıyor.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, düzenlemenin kapsamına göre şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Hususi otomobiller için ülke genelinde genel bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, yerel yönetimlerin veya ilgili kurumların belirli güzergâhlar için farklı kararlar alabilmesi mümkün. Bu nedenle sürücülerin seyahat edecekleri bölgedeki güncel uygulamaları kontrol etmesi gerekiyor.

Hususi otomobil kullananların da kış koşullarında güvenli sürüş için mevsime uygun lastik tercih etmesi öneriliyor. Hava sıcaklığı, yağış durumu ve yol koşulları dikkate alınarak lastiklerin diş derinliği ve genel durumu kontrol edilmeli.

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ZORUNLU?

Kış Lastiği Uygulaması, soğuk ve zorlu hava koşullarında trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde yaz lastiklerinin yol tutuş ve frenleme performansı olumsuz etkilenebiliyor. Kış lastikleri ise düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyan kauçuk bileşimi ve özel sırt deseni sayesinde soğuk, yağışlı ve karlı zeminlerde daha iyi tutunma sağlayabiliyor.

Özellikle şehirler arası yolculuk yapan ticari araçlarda lastiklerin mevsime uygun olması, sürüş güvenliği açısından önem taşıyor. Bununla birlikte lastiklerin durumu, aracın hızı, yol yüzeyi ve sürücünün takip mesafesi de güvenliği etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

KIŞ LASTİĞİ İLE YAZ LASTİĞİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kış lastiği ile yaz lastiği arasındaki temel fark, üretiminde kullanılan kauçuk bileşimi ve sırt deseninden kaynaklanıyor. Kış lastikleri düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyacak şekilde tasarlanırken yaz lastikleri daha sıcak hava koşullarında performans göstermek üzere üretiliyor.

Kış lastiklerinin sırtında bulunan kanallar ve ince kesikler, karlı ve çamurlu zeminlerde tutunmayı destekliyor. Yaz lastikleri ise sıcak havalarda yol tutuşu, frenleme ve sürüş performansı sağlamak amacıyla tasarlanıyor. Soğuk havalarda sertleşebilen yaz lastikleri, aracın kontrolünü zorlaştırabiliyor.

Kış lastiği kullanmak buzlu yollarda kayma riskini tamamen ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle sürücülerin hızlarını yol koşullarına göre ayarlaması, takip mesafesini artırması ve ani fren ile manevralardan kaçınması gerekiyor.