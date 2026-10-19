KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TARİHİ: 2026-2027 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçlarda zorunlu?

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Kış aylarında güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği düzenlemesi, ticari araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. 2026-2027 sezonunda uygulamanın hangi tarihler arasında geçerli olacağı ve hangi araçların kış lastiği kullanması gerektiği merak ediliyor. Sürücüler ayrıca kış lastiğinin trafik güvenliğine katkısını ve yaz lastiklerinden farklarını da araştırıyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 kış sezonunda zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2027 tarihinde sona ermesi öngörülüyor. Beş aylık dönemi kapsayan uygulamanın tarihleri, özellikle şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların sahipleri tarafından takip ediliyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel düzenlemeleri ve uygulama kapsamına ilişkin resmî duyuruları kontrol etmesi önem taşıyor.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, şehirler arası yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Hususi otomobiller için genel bir zorunluluk bulunmasa da kış koşullarında güvenli sürüş için mevsime uygun lastik kullanılması öneriliyor. Sürücülerin hava sıcaklığını, yol durumunu ve seyahat edecekleri güzergâhın koşullarını dikkate alarak araçlarının lastiklerini kontrol etmesi gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ZORUNLU?

Kış Lastiği Uygulaması, soğuk ve zorlu hava koşullarında trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde yaz lastiklerinin performansı olumsuz etkilenebiliyor. Kış lastikleri ise özel kauçuk bileşimi ve sırt deseni sayesinde soğuk, yağışlı ve karlı yollarda daha iyi yol tutuşu sağlayabiliyor.

Özellikle şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda uygun lastik kullanımı, sürüş güvenliği açısından önem taşıyor. Kış lastikleri frenleme performansını ve aracın kontrolünü desteklerken lastiklerin aşınma durumu, yolun yapısı ve sürüş hızı da güvenliği etkiliyor.

KIŞ LASTİĞİ İLE NORMAL LASTİK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kış lastikleri ile yaz lastikleri arasındaki temel fark, kullanılan kauçuk bileşimi ve sırt deseninden kaynaklanıyor. Kış lastikleri düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyacak şekilde tasarlanırken yaz lastikleri daha sıcak hava koşullarında performans göstermek üzere üretiliyor.

Kış lastiklerinin sırtında bulunan kanallar ve ince kesikler, karlı ve çamurlu zeminlerde tutunmaya yardımcı oluyor. Yağışlı havalarda suyun tahliyesini destekleyen bu yapı, soğuk havalarda daha güvenli sürüşe katkı sağlayabiliyor. Yaz lastikleri ise sıcak havalarda yol tutuşu, frenleme ve sürüş performansını destekliyor.

Soğuk havalarda sertleşebilen yaz lastikleri, aracın yol tutuşunu olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle hava sıcaklıklarının düştüğü dönemlerde kış lastiği tercih edilmesi öneriliyor. Ancak kış lastikleri buzlu zeminde kayma riskini tamamen ortadan kaldırmıyor; sürücülerin hızlarını düşürmesi ve takip mesafelerini yol koşullarına göre ayarlaması gerekiyor.