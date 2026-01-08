Kırşehir okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Kırşehir'de okul yok mu (KIRŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma Kırşehir okullar tatil mi, Kırşehir'de okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hava durumu raporlarının ardından Kırşehir Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KIRŞEHİR HAVA DURUMU

Kırşehir'de Saat Saat ve 5 Günlük Hava Durumu: Yağmur, Karla Karışık Yağmur ve Soğuk Uyarısı

Meteoroloji tahminlerine göre Kırşehir'de perşembe gününden itibaren yağışlı hava etkili olacak. Perşembe günü15.00–18.00 ve 18.00–21.00 saatleri arasında yağmur etkisini sürdürürken, rüzgarın zaman zaman 69 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.

Perşembe akşamı yağış gece boyunca devam edecek. 21.00–24.00 saatleri arasında sıcaklık 4 dereceye kadar düşerken, nem oranı yüzde 96'ya çıkacak. Cuma günü gece yarısından sabah saatlerine kadar yağmur etkili olurken, 03.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık 0 dereceye kadar inecek.

Cuma sabah saatlerinden itibaren Kırşehir'de yağışın karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. 06.00–09.00, 09.00–12.00 ve 12.00–15.00 saatleri arasında karla karışık yağmur görülecek. Öğleden sonra da etkisini sürdürecek olan yağışların ardından, akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. 18.00'den sonra sıcaklık eksi 5 dereceye kadar düşerken, hissedilen sıcaklığın eksi 9 dereceye inmesi bekleniyor.

5 Günlük Tahmin: Kar Yağışı Yeniden Etkili Olacak

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre Kırşehir'de 9 Ocak Cuma günü kar yağışı bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 0 ile 5 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, nem oranının yüzde 96'ya kadar çıkması öngörülüyor.

10 Ocak Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak ancak gece saatlerinde sıcaklık eksi 6 dereceye kadar düşecek. 11 Ocak Pazar günü yağmurlu hava etkili olurken, sıcaklıkların 1 ile 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

12 Ocak Pazartesi günü Kırşehir'de karla karışık yağmur beklenirken, 13 Ocak Salı günü ise kar yağışı yeniden etkisini gösterecek. Salı günü sıcaklıkların eksi 3 ile 1 derece arasında olması öngörülürken, yetkililer buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine karşı vatandaşları uyardı.

KIRŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.