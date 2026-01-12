Haberler

Kırşehir okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kırşehir'de okul yok mu (KIRŞEHİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Kırşehir'de okullar tatil mi sorusu 12 Ocak Pazartesi günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle "Kırşehir'de bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Kırşehir Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

12 Ocak Pazartesi Kırşehir okullar tatil mi, Kırşehir'de okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hava durumu raporlarının ardından Kırşehir Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KIRŞEHİR HAVA DURUMU
Kırşehir Hava Durumu Raporu: Bozkırda Sert Kış Koşulları

Kırşehir, 12 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla tam anlamıyla karasal iklimin sert yüzüyle karşı karşıya kalacak. Beş günlük hava tahmin raporuna göre, şehir genelinde yoğun kar yağışı ve dondurucu ayaz etkili olacaktır. 12 Ocak Pazartesi günü beklenen kar yağışı ile birlikte termometreler en düşük sıfırın altında 1, en yüksek ise 2 derece seviyelerinde kalacaktır. Yüzde 96 nem oranı ve saatte 15 kilometre hıza ulaşan kuzeyli rüzgarlar, hissedilen sıcaklığı eksi 5 derecelerin altına indirecektir.

13 Ocak Salı günü kar yağışının aralıklarla devam etmesi ve kar kalınlığının şehir merkezinde 10 santimetreyi aşması bekleniyor. Kırşehir'in geçmiş meteorolojik kayıtlarında bu tarihlerde sıfırın altında 18 dereceyi bulan soğuklar kaydedilmiştir. Bu hafta da 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe gecelerinde sıcaklıkların eksi 12 derecelere kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Gökyüzünün açılmasıyla birlikte beklenen bu dondurucu ayaz, yollarda "karabuz" olarak tabir edilen ve fark edilmesi güç olan buzlanma tabakasına yol açacaktır.

16 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan bu zorlu kış şartlarında, özellikle Mucur ve Kaman gibi ilçeler ile Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde seyahat edecek sürücülerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşların yoğun kar yağışı sırasında oluşabilecek çatı kaymalarına ve buz sarkıtlarına karşı uyanık olmaları, yaşlı ve çocukların mecbur kalmadıkça dondurucu havada dışarı çıkmamaları tavsiye edilmektedir. Kırşehir Belediyesi'nin kar küreme ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışacağı, özellikle hastane yolları ve ana güzergahların açık tutulması için teyakkuzda olduğu bildirilmiştir.

KIRŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

