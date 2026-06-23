Kırıkkale patlama SON DAKİKA! Kırıkkale'de patlama mı oldu? Kırıkkale mühimmat deposunda neden patlama oldu?

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde 23 Haziran 2026 günü meydana gelen patlama, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. AR-GE faaliyetleri sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda 3,5 inç roket mühimmatının infilak etmesi sonucu 2 personel hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Peki, Kırıkkale mühimmat deposunda neden patlama oldu? Detaylar...

KIRIKKALE PATLAMA SON DAKİKA!

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Bedesten mevkisinde yer alan MKE Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde 23 Haziran 2026 saat 14.00 sularında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tesis içerisinde yürütülen AR-GE çalışmaları esnasında 3,5 inç roket mühimmatında kaza sonucu infilak yaşandı. Patlama sonrası tesis çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı şekilde sevk edildi.

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, olayın kontrollü çalışmalar sırasında meydana geldiği ve bölgede güvenlik çemberi oluşturulduğu belirtildi.

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KIRIKKALE MÜHİMMAT DEPOSUNDA NEDEN PATLAMA OLDU?

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Yahşihan ilçesi Bedesten mevkisindeki MKE Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde patlama, AR-GE faaliyetleri sırasında meydana gelen kaza sonucu gerçekleşti.

Açıklamada, 3,5 inç roket mühimmatının çalışma esnasında infilak ettiği ve bu olay sonucunda tesiste görev yapan bir fabrika müdürü ile bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği belirtildi.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”