Haberler

Kırıkkale patlama SON DAKİKA! Kırıkkale'de patlama mı oldu? Kırıkkale mühimmat deposunda neden patlama oldu?

Kırıkkale patlama SON DAKİKA! Kırıkkale'de patlama mı oldu? Kırıkkale mühimmat deposunda neden patlama oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de patlama mı oldu? Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan MKE Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde meydana gelen patlama, bölgede büyük yankı uyandırdı. AR-GE çalışmaları sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda 3,5 inç roket mühimmatının infilak etmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Peki, Kırıkkale mühimmat deposunda neden patlama oldu? Kırıkkale patlama son dakika gelişmeleri haberimizde.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde 23 Haziran 2026 günü meydana gelen patlama, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. AR-GE faaliyetleri sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda 3,5 inç roket mühimmatının infilak etmesi sonucu 2 personel hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Peki,  Kırıkkale mühimmat deposunda neden patlama oldu? Detaylar...

KIRIKKALE PATLAMA SON DAKİKA!

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Bedesten mevkisinde yer alan MKE Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde 23 Haziran 2026 saat 14.00 sularında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tesis içerisinde yürütülen AR-GE çalışmaları esnasında 3,5 inç roket mühimmatında kaza sonucu infilak yaşandı. Patlama sonrası tesis çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı şekilde sevk edildi.

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, olayın kontrollü çalışmalar sırasında meydana geldiği ve bölgede güvenlik çemberi oluşturulduğu belirtildi.

İlgili Haberler
Kırıkkale patlama SON DAKİKA! Kırıkkale'de nerede patlama oldu, kaç ölü var, şehitler kim?Kırıkkale patlama SON DAKİKA! Kırıkkale'de nerede patlama oldu, kaç ölü var, şehitler kim?

KIRIKKALE MÜHİMMAT DEPOSUNDA NEDEN PATLAMA OLDU?

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Yahşihan ilçesi Bedesten mevkisindeki MKE Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde patlama, AR-GE faaliyetleri sırasında meydana gelen kaza sonucu gerçekleşti.

Açıklamada, 3,5 inç roket mühimmatının çalışma esnasında infilak ettiği ve bu olay sonucunda tesiste görev yapan bir fabrika müdürü ile bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği belirtildi.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili, istifa etti

CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in çağrısı sonrası beklenen tarihi verdi
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu

Mühimmat deposunda patlama: 2 şehidimiz var
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gelme' dedi

Kılıçdaroğlu'na "Sen gelme" dedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı

CHP'de deprem! 2 isim daha görevden alındı
Merak edilen soru yanıt buldu! Torreira'dan Icardi sözleri

Merak edilen soru yanıt buldu! En yakınından açıklama var
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru

10 yaşındaki çocuk babasının, annesini nasıl öldürdüğünü anlattı: Size bir sürprizim var dedi

10 yaşındaki çocuk babasının, annesini nasıl öldürdüğünü anlattı
Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor

3 milyonluk ülkede Trump öfkesi dinmiyor! Halk 23 gündür sokaklarda
Kılıçdaroğlu'na Ayhan Bilgen'den sürpriz destek! Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak

Eski HDP'linin paylaştığı dilekçe, DEM Partilileri zora sokacak