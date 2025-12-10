Kırıkkale kimya fabrikasında neden yangın çıktı? Kırıkkale SON DAKİKA! Bahadır Kimya yangınında ölü ya da yaralı var mı?

Haberler

10 Aralık 2025'te, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Bahadır Kimya fabrikasında çıkan yangında ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizde!

10 Aralık 2025'te, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı. Peki, Kırıkkale kimya fabrikasında neden yangın çıktı? Bahadır Kimya fabrikasında çıkan yangında ölü ya da yaralı var mı? Detaylar...

KIRIKKALE KİMYA FABRI·KASINDA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Yangının çıkış sebebi henüz kamuoyu ile paylaşılmadı; yetkililer ve itfaiye ekipleri olayı soruşturuyor. Çevrede yoğun madeni yağ ve kimyasal üretiminin yapılması, olası yangın sebebi olarak göz önünde. Fabrikada madeni yağ, antifriz ve aerosol sprey gibi ürünlerin üretimi yapıldığı biliniyor.

BAHADIR KİMYA'DA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Fabrikanın sahibi olduğu açıklanan Bahadır Kimya'ya göre, yangın işletmenin madeni yağ üretim alanında başladı.

Fabrika binasının kapalı üretim alanı yaklaşık 8.640 metrekare. Bu büyüklük, yangının hızla yayılması için zemin sağlamış görünüyor.

Madeni yağ ve kimyasal içerikli ürünlerin üretildiği tesislerde — özellikle depolama ya da üretim alanlarında — yangın riski, yanıcı kimyasallar ve uçucu maddeler sebebiyle yüksek. Bu bağlamda, yangının madeni yağ üretiminin yapıldığı bölümden başlamış olması, yangının kısa sürede büyümesindeki en önemli etken olarak görülüyor.

Resmî kaynaklarda yangının kesin çıkış sebebi henüz açıklanmadı; bu nedenle "neden çıktı?" sorusuna cevap vermek için yangının kaynağının incelenmesi bekleniyor.

BAHADIR KİMYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Yangın, sabah saatlerinde başladı ve kısa sürede fabrikayı sardı.

Fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangın sırasında küçük çaplı patlamalar yaşandı; bu nedenle çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

Olay yerine; itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Fabrikadan yükselen alevlerin kontrol altına alınması için yoğun müdahale devam ediyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
