KİRA ARTIŞ ORANI KASIM 2026: Kasım ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

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Kasım ayı kira artış oranı 2026, ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayının sona ermesiyle birlikte gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine çevrildi. Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar, yeni kira zam oranının kaç olacağını merak ediyor. Peki, Kasım 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak? İşte, kasım ayı kira artış oranına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen tüm detaylar...

KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı kira artış oranının belli olacağı tarih açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

TÜİK tarafından açıklanacak ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte kasım ayında konut ve iş yerlerine uygulanabilecek kira artış oranı da netleşecek.

Kira artış oranı hesaplanırken TÜFE'nin yıllık değişimi değil, 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınıyor. Bu nedenle kasım ayında sözleşmesi yenilenecek kiracılar için açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri belirleyici olacak.

TÜİK'in açıklamasının ardından kasım ayı kira zam oranı da belli olacak.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Kasım 2026 kira artış oranı, TÜİK'in 3 Kasım'da açıklayacağı ekim ayı enflasyon verilerinin ardından belli olacak. Henüz resmi oran açıklanmadığı için kasım ayında uygulanacak kira zammına ilişkin kesin bir yüzde vermek mümkün değil.

Kasım ayı kira artış oranı, TÜFE'nin son 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacak. Açıklanacak oran, kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve çatılı iş yeri kiraları için yasal artış sınırını oluşturacak.

Kiracılar ve ev sahipleri, TÜİK'in açıklayacağı veriler sonrasında yeni kira bedellerini hesaplayabilecek.

EKİM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kasım ayı kira artış oranı henüz açıklanmazken ekim ayında uygulanacak kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlenmişti.

TÜİK'in 5 Ekim 2026 tarihinde açıkladığı eylül ayı enflasyon verilerine göre TÜFE, eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşirken 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 31,49 oldu.

Bu veriler doğrultusunda ekim ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek azami artış oranı yüzde 31,49 olarak kayıtlara geçti.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında belirleniyor. Mevcut düzenlemeye göre konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira artışı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını aşamıyor.

1 Temmuz 2024 tarihinde sona eren yüzde 25'lik geçici kira artış sınırının ardından kira zamlarında yeniden TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınmaya başlandı.

Ev sahipleri, kira sözleşmesinin yenilendiği dönemde yasal üst sınırı aşmamak kaydıyla artış yapabiliyor. Tarafların daha düşük bir artış üzerinde anlaşması da mümkün.

Kira artışını hesaplamak için mevcut kira bedeli, açıklanan yasal artış oranıyla çarpılıyor. Elde edilen tutar mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli bulunuyor.

Örnek kira artış hesaplaması:

Ekim 2026 için açıklanan yüzde 31,49'luk oran üzerinden 10 bin TL kira bedelinin hesaplaması şu şekilde:

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Kira artış oranı: Yüzde 31,49

Zam miktarı: 3.149 TL

Yeni kira bedeli: 13.149 TL

Bu örnek, ekim ayında geçerli olan oran üzerinden hazırlanmıştır. Kasım ayı kira artış oranı açıklandığında yeni hesaplama da bu orana göre yapılacaktır.

KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar, TÜİK tarafından açıklanacak 12 aylık TÜFE ortalamasına göre kira artışını hesaplayabilecek.

Örneğin, mevcut kira bedeli 20 bin TL olan bir konutta kasım ayı için açıklanacak artış oranı yüzde 30 olursa hesaplama şöyle yapılacak:

Mevcut kira: 20.000 TL

Artış oranı: Yüzde 30

Zam tutarı: 6.000 TL

Yeni kira bedeli: 26.000 TL

Buradaki yüzde 30, yalnızca hesaplamanın nasıl yapıldığını göstermek amacıyla kullanılan örnek bir orandır. Kasım ayı için geçerli resmi oran değildir.