Dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian ile Formula 1 tarihinin en başarılı isimlerinden Lewis Hamilton, uzun süredir magazin dünyasının radarında yer alıyordu. Ancak son günlerde Paris ve İngiltere'den gelen yeni görüntüler, bu iki ünlü isim arasındaki ilişkinin dostluk sınırlarını aşıp aşmadığı sorusunu yeniden gündemin merkezine taşıdı. Peki, Kim Kardashian ve Lewis Hamilton sevgili mi? Detaylar...

KIM KARDASHIAN VE LEWIS HAMILTON SEVGİLİ Mİ?

Bu soru, son haftanın en çok aranan ve konuşulan magazin başlıklarından biri haline geldi. İddiaların merkezinde, Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'ın 2 Şubat 2026 tarihinde Paris'te aynı otelde görüntülenmesi yer alıyor.

Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre ikili, Paris'te lüks bir otelde konakladı. Aynı siyah SUV araçla otele geldikleri öne sürülen Kardashian ve Hamilton'ın, dikkat çekmemek adına farklı zamanlarda ve farklı girişleri kullandığı belirtildi. Görüntülerin TMZ tarafından yayımlanması, iddiaların ciddiyetini artıran önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Her iki isim de şu ana kadar ilişkiye dair herhangi bir resmî açıklama yapmadı. Ancak ortaya çıkan detaylar, bu sessizliğin magazin dünyasında daha fazla soru işareti yaratmasına neden oluyor.

PARİS'TE AŞK ŞEHRİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

Paris, geçmişten bugüne romantizmin simgesi olarak kabul edilirken, Kim Kardashian'ın bu şehirde yaptığı paylaşımlar da dikkatlerden kaçmadı. Eyfel Kulesi manzaralı kareler, gece şıklığını yansıtan iddialı kombinler ve zamanlama açısından Lewis Hamilton'ın şehirde bulunması, sosyal medyada "romantik kaçamak" yorumlarını beraberinde getirdi.

Özellikle Paris gecelerine ait paylaşımların, söz konusu görüntülerin basına yansımasından hemen sonra gelmesi, iddiaların tesadüf olmadığı yönünde yorumlandı. Magazin uzmanlarına göre, bu detaylar bilinçli olmasa bile kamuoyunda güçlü bir algı oluşturmuş durumda.

İNGİLTERE'DE 120 BİN STERLİNLİK GİZLİ HAFTA SONU İDDİASI

Paris yolculuğu öncesine dayanan bir diğer çarpıcı iddia ise İngiltere'den geldi. Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, İngiltere'nin kırsal bölgesi Cotswolds'da bulunan ultra lüks Estelle Manor'da gizli bir hafta sonu geçirdi.

İddialara göre Kim Kardashian özel jetiyle Oxford'a indi, Lewis Hamilton ise Londra'dan helikopterle otele ulaştı. Spa hizmetleri, özel yemek organizasyonları ve çift masajı gibi ayrıcalıkların yer aldığı bu kaçamağın maliyetinin yaklaşık 120 bin sterlin olduğu öne sürüldü.