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Kilis'in yeni valisi kim oldu, yeni Kilis Valisi Yusuf Alperen Ayar kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kilis Valiliğine Yusuf Alperen Ayar atandı. Yusuf Alperen Ayar, kararnameden önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yapıyordu. Kilis'in önceki valisi Ömer Kalaylı ise Ağrı Valiliğine atandı.

KİLİS'İN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Kilis Valiliğine Yusuf Alperen Ayar atandı. Yusuf Alperen Ayar, kararnameden önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Kilis'in önceki valisi Ömer Kalaylı ise Ağrı Valiliğine atandı. Yusuf Alperen Ayar, devir teslim işlemlerinin ardından Kilis Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ KİLİS VALİSİ YUSUF ALPEREN AYAR KİMDİR?

Kilis yeni valisi Yusuf Alperen hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.