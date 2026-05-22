Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin süreçte dikkat çeken bir yargı kararı gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan usulsüzlük soruşturmasının ardından açılan davada, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararı siyasi gündemin merkezine yerleşti. Peki, Kılıçdaroğlu ne zaman göreve başlayacak? Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor, Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararını kabul edecek mi? Detaylar...

KILIÇDAROĞLU NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği karar doğrultusunda, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın ve sonrasında yapılan tüm kurultayların iptaline hükmedildi. Kararda ayrıca mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve önceki yönetimin görevi devralması yönünde ifade yer aldı.

Bu gelişmenin ardından gözler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi hangi tarihte devralacağına çevrildi. Ancak mevcut bilgiler kapsamında görevin fiilen hangi tarihte başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

Süreçte mahkeme kararının uygulanmasına ilişkin resmi tebligatlar, parti içi prosedürler ve olası hukuki işlemler belirleyici olacak. Kamuoyunda tartışılan konu başlıkları arasında kararın kesinleşme süreci de yer alıyor.

Mahkeme kararında, “4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı ve bu tarihten sonra yapılan bütün olağan ve olağanüstü kurultayların iptaline karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Aynı karar kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki yönetimin görevi devralmasına hükmedildiği aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU MUTLAK BUTLAN KARARINI KABUL EDECEK Mİ?

CHP kurultay davasında verilen mutlak butlan kararı sonrası kamuoyunda en çok tartışılan başlıklardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürece ilişkin tavrı oldu.

Ancak mevcut bilgiler çerçevesinde Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararını kabul edip etmeyeceğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Karar sonrası siyasi kulislerde çeşitli değerlendirmeler yapılırken, kamuoyuna yansıyan net bir beyan paylaşılmış değil.

MUTLAK BUTLAN NEDİR?

Mutlak butlan, hukuka açık şekilde aykırı olan işlemlerin baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. Hukuk sisteminde “yok hükmünde” kabul edilen bu işlemler, sonradan düzeltilemez veya geçerli hale getirilemez.

Özellikle kamu düzenine, genel ahlaka veya emredici hukuk kurallarına aykırı işlemler mutlak butlan kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle mutlak butlan kararı verilen bir işlem, hukuki sonuç doğurmuyor.

Hukuk sisteminde mutlak butlanın en önemli özelliklerinden biri, yalnızca tarafların talebiyle değil mahkeme tarafından da resen dikkate alınabilmesi olarak öne çıkıyor. Başka bir ifadeyle hakim, taraflardan biri ileri sürmese bile işlemin geçersiz olduğunu değerlendirebiliyor.