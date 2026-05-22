Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

"Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini aradığını belirten Özel, “Çok fazla telefon geldi, arayanlar arasında Kılıçdaroğlu da var. Henüz kendisine dönmedim. Kendisi ile ne konuşacağız?” dedi.

“BU DARBE BİZE DEĞİL MİLLETE YAPILDI”

Kararı “Türk demokrasisi adına kara bir gün” olarak nitelendiren Özel, yaşanan sürecin yalnızca CHP’ye değil, doğrudan millete yönelik olduğunu savundu. Özel, “Bu mesele ne Özgür Özel’in ne de değişim kurultayının meselesidir. Bu savaş millete karşı açılmıştır. Bu darbe bize değil millete yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ’NİN KARA REJİMİ”

CHP’deki değişim sürecini anlatarak sözlerine devam eden Özel, 2023 seçimlerinin ardından partinin büyük bir öz eleştiri sürecine girdiğini söyledi. Yerel seçimlerde elde edilen başarının iktidarı rahatsız ettiğini savunan Özel, “AK Parti’nin kara düzenine esas çomağı yerel seçimlerde soktuk. 47 yıl sonra CHP’yi birinci parti yaptık” diye konuştu.

“OTURMAYACAĞIM O KOLTUKTA”

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek vermeyi sürdüreceğini belirten Özel, “Bana ‘Ekrem’i bırak, mücadeleyi bırak, Ankara’ya dön, partinin başında otur’ diyorlar. Oturmayacağım o koltukta. Sarayın icazetiyle o koltukta oturmam” dedi.

“YARGITAY’A İTİRAZIMIZI YAPTIK”

Karara karşı hukuki mücadele başlattıklarını açıklayan Özel, “Tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay’a başvurumuzu yaptık. YSK’nın da bize verdiği mazbataya sahip çıkmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU İLE NE KONUŞACAĞIZ?”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonuna henüz dönmediğini söyleyen Özel, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun AK Parti yargısının eliyle yeniden CHP koltuğuna dönmek isteyeceğini düşünmek istemem. Bugünün şartlarında böyle bir diyalog zemini geçmiş hukuka yakışmaz” diye konuştu.

