18 yaşındaki öğretmen, 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

ABD'nin New York eyaletinde, 18 yaşındaki özel ders eğitmeni Taylor Lindberg, bir kütüphanede ders verdiği 7 yaşındaki kız çocuğunu art arda cinsel istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle tutuklandı. Küçük çocuğu "Sana bir sır vereceğim" diyerek kütüphanenin bodrum katına indirdiği ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheli, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde yer alan bir halk kütüphanesi, mide bulandıran bir çocuk istismarı vakasına sahne oldu. Yetkililer, 18 yaşındaki bir özel ders eğitmeninin, ders verdiği 7 yaşındaki kız çocuğunu kütüphane binası içinde birden fazla kez cinsel istismara maruz bıraktığını açıkladı.

"SANA BİR SIR VERECEĞİM" DİYEREK KANDIRDI

Nassau County Polis Departmanı ve yerel basının ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre olaylar dizisi, mayıs ayında Port Washington Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Şüpheli Taylor Lindberg'in, ilk olarak 11 Mayıs'ta küçük çocuğa ders verdiği sırada istismarda bulunduğu iddia edildi. 

Bu olaydan yalnızca bir hafta sonra ise Lindberg'in, mağdura "Sana bir sır vereceğim" diyerek onu kütüphanenin bodrum katına indirdiği; burada çocuğu yeniden istismar ederek cep telefonuyla fotoğraflarını çektiği belirtildi.

50 BİN DOLAR ÖDEYİP SERBEST KALDI

Çarşamba günü hakim karşısına çıkan genç eğitmene, üç ayrı birinci derece cinsel istismar ve çocuğun refahını tehlikeye atma suçlamaları yöneltildi. Ancak Lindberg'in, mahkeme tarafından belirlenen 50 bin dolar nakit veya 100 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyerek serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kefaletle serbest kalma kararı kamuoyunda büyük tepki çekerken, soruşturmayı derinleştiren dedektifler şüphelinin geçmişte ders verdiği diğer çocukların da tehlike altında olabileceğinden endişe ediyor.

