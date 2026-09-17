Keyliane Abdallah kimdir, Marsilyalı Abdallah bonservis değeri ne kadar?

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Marsilya’nın genç futbolcusu Keyliane Abdallah, Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte futbolseverlerin gündemine geldi. “Keyliane Abdallah kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve bonservis değeri ne kadar?” soruları araştırılırken, genç oyuncunun kariyeri ve Marsilya’daki performansı da merak konusu oldu.

KEYLIANE ABDALLAH KİMDİR?

Keyliane Hikram Abdallah, 5 Nisan 2006 doğumlu Fransız futbolcudur. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen genç oyuncu, ağırlıklı olarak forvet pozisyonunda görev yapıyor. Futbola küçük yaşlarda başlayan Abdallah, özellikle Marsilya altyapısındaki gelişimiyle dikkat çeken genç oyuncular arasında yer alıyor.

Mayotte'nin güneyindeki bir köyde büyüyen Abdallah, futbola henüz 4 yaşında başladı. Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan genç oyuncu, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı altyapı takımlarında forma giyerek profesyonel futbolun kapılarını araladı.

FUTBOLA MAYOTTE'DE BAŞLADI

Keyliane Abdallah'ın futbol serüveni Mayotte'de başladı. Genç futbolcu, altyapı döneminde Mayotte ekiplerinden AJ Kani-Kéli'nin genç takımında futbol eğitimi aldı. Ardından 2013 yılında Reunion temsilcisi La Tamponnaise'nin altyapısına katıldı.

Abdallah'ın kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri ise 2021 yılında yaşandı. Genç oyuncu, Fransız futbolunun önemli kulüplerinden Marsilya'nın altyapısına dahil oldu. Burada gelişimini sürdüren Abdallah, kulübün genç takımında gösterdiği performansla öne çıkan isimlerden biri haline geldi.

MARSİLYA ALTYAPISINDA DİKKAT ÇEKTİ

Marsilya altyapısında forma giydiği dönemde gelişimini sürdüren Keyliane Abdallah, takımının başarılarında önemli rol oynadı. Genç yaşına rağmen hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çeken Fransız futbolcu, altyapı seviyesinde kulübün lig şampiyonluğu yaşamasına katkı sağladı.

Gösterdiği performansın ardından Marsilya'nın gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Abdallah, profesyonel kariyerinde daha fazla süre alabilmek için çalışmalarını sürdürdü.

KEYLIANE ABDALLAH HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Keyliane Abdallah'ın asıl mevkisi forvet. Hücum hattında görev yapan genç futbolcu, gol yollarındaki etkinliği ve hücumdaki hareketliliğiyle ön plana çıkıyor.

Abdallah'ın oyun tarzında yeteneğinin yanı sıra mücadele gücü ve çalışkanlığı da dikkat çekiyor. Genç futbolcunun önündeki dönemde gelişimini sürdürerek Marsilya'nın hücum rotasyonunda daha önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

KEYLIANE ABDALLAH'IN KÖKENİ NEDİR?

Fransa'da doğan Keyliane Abdallah, Komor kökenli bir aileden geliyor. Genç futbolcunun ailesiyle ilgili bilgilerde dört kardeşi bulunduğu belirtiliyor.

Abdallah'ın futbol dünyasıyla olan bağlantısı ise yalnızca kendi kariyeriyle sınırlı değil. Genç oyuncu, eski Fransız futbolcu Toifilou Maoulida'nın yeğeni. Bu aile bağı, Abdallah'ın futbola olan ilgisinin gelişmesinde de dikkat çeken unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

KEYLIANE ABDALLAH'IN BONSERVİS DEĞERİ NE KADAR?

Keyliane Abdallah'ın bonservis değeri 50 bin euro olarak ifade ediliyor.

KEYLIANE ABDALLAH KAÇ YAŞINDA?

5 Nisan 2006 doğumlu olan Keyliane Abdallah, 17 Eylül 2026 itibarıyla 20 yaşında. Genç yaşına rağmen Marsilya altyapısından A takım seviyesine uzanan kariyeriyle dikkat çeken Abdallah, Fransız futbolunda takip edilen genç hücum oyuncularından biri konumunda.

Marsilya formasıyla sergileyeceği performans, genç futbolcunun kariyerinin sonraki döneminde nasıl bir yol izleyeceği açısından önem taşıyor.