Kervan Eminoğlu kimdir? Güllü'nün kızının sevgilisi Kervan Eminoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleştikçe, kamuoyunun dikkatini çeken yeni isimler de gündeme gelmeye başladı. Bu süreçte öne çıkan Kervan Eminoğlu, Güllü'nün kızının sevgilisi olması ve dosyaya dâhil edilmesiyle birlikte merak konusu oldu. "Kervan Eminoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılırken, Eminoğlu'nun geçmişi ve hayatına dair detaylar dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta, 52 yaşındaki sanatçı Güllü pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve bir arkadaşının bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA NEDEN DERİNLEŞTİRİLDİ?

Olayın ardından başlatılan adli soruşturmada elde edilen bulgular, ölümün basit bir düşme ya da intihar olasılığından daha karmaşık olabileceğini ortaya koydu. Bu durum, dosyanın kapsamının genişletilmesine neden oldu.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA NE VURGULANDI?

8 Ekim'de olay yerinde inceleme yapan bilirkişi heyeti, Güllü'nün geriye doğru düşebilmesi için dengesini bozacak harici bir etki gerektiğini belirtti. Raporda, bu düşüşün "dış bir kuvvet ve temas" olmadan gerçekleşmesinin zor olduğu değerlendirmesine yer verildi.

İNTİHAR İHTİMALİ NEDEN ZAYIF GÖRÜLDÜ?

Bilirkişi raporunda, sanatçının evde çeşitli güvenlik önlemleri aldığına dikkat çekilerek, olayın intihar olabileceğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Bu tespit, soruşturmanın seyrini doğrudan etkiledi.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER NEDEN TUTUKLANDI?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUĞYAN'IN SEVGİLİSİ DOSYAYA NEDEN DAHİL EDİLDİ?

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Emiroğlu hakkında da yeni iddialar gündeme geldi. Emiroğlu, cinayeti azmettirdiği öne sürülerek güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

"TORUNU ÜZERİNDEN TEHDİT" İDDİASI NEYDİ?

Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara, sanatçının kızından ciddi şekilde korktuğunu öne sürdü. Kara'ya göre Tuğyan Ülkem Gülter, annesini para vermemesi halinde torunu Karmen'i organ mafyasına satmakla tehdit etti.

GÜLLÜ NEDEN SÜREKLİ KORKU YAŞADIĞINI SÖYLÜYORDU?

Özlem Kara'nın anlatımına göre Güllü, evde kendini güvende hissetmediğini sık sık dile getiriyor, geceleri panik içinde uyanıyordu. Sanatçının bazı geceler uyandığında kızını ayak ucunda gördüğünü söylediği ve yoğun bir ölüm korkusu yaşadığı iddia edildi.

EVDEKİ KAMERA SİSTEMİ NEDEN KURULDU?

İddiaya göre Güllü, hem kendi can güvenliği hem de torununun güvenliği için evin farklı noktalarına kamera sistemi kurdurdu. Bu önlemlerin, sanatçının yaşadığı ciddi endişelerin bir sonucu olduğu öne sürüldü.

ÇOCUKLARIYLA İLİŞKİSİ NASILDI?

Yakın çevresinin iddialarına göre Güllü'nün çocuklarıyla olan bağları son dönemde ciddi şekilde zayıflamıştı. Sanatçının kazancını güvence altına almak, çocuklarını mirastan reddetmek ve ardından hacca gitmeyi planladığını dile getirdiği aktarıldı.

CEZAEVİNDE NELER YAŞANDIĞI İDDİA EDİLİYOR?

"Kasten öldürme" suçlamasıyla Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter'in, kaldığı koğuşta diğer tutukluların tepkisiyle karşılaştığı öne sürüldü. Koğuşta yüksek sesle Güllü'nün şarkılarının açıldığı, Gülter'in yemek yemekte zorlandığı ve psikolojik olarak yıprandığı iddialar arasında yer aldı.