Kerimcan Durmaz hapis cezası mı aldı? Kerimcan Durmaz neden hapis cezası aldı?

Sosyal medyada geniş bir kitleye hitap eden Kerimcan Durmaz hakkında görülen dava sonuçlandı. Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve bu yolla insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Durmaz'ın aldığı karar, kamuoyunda "Kerimcan Durmaz hapis cezası mı aldı, neden ceza verildi?" sorularını yeniden gündeme taşıdı. Dava sürecine ve verilen karara ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KERİMCAN DURMAZ HAPİS CEZASI MI ALDI?

Evet. Mahkeme, Kerimcan Durmaz'ı zincirleme şekilde yasa dışı bahis ve şans oyunlarını teşvik etmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

KERİMCAN DURMAZ NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Kerimcan Durmaz, bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında yer alarak kişileri bahis ve şans oyunlarına teşvik ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı. İddianamede, yüksek takipçi sayısı nedeniyle eylemlerinin toplumsal açıdan tehlike oluşturduğu ve yasa dışı bahsi olağanlaştırdığı vurgulandı.

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul Yeniköy'de doğmuş Türk sosyal medya fenomeni, makyör ve DJ'dir. 2015'ten itibaren Periscope ve Snapchat paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaştı. Televizyon, müzik ve dijital içerik üretimi alanlarında da faaliyet gösterdi; DJ'lik yaptı, TV8'de İşte Benim Stilim'de jüri üyeliği yaptı. Müzik kariyerinde "Peşimde", "Vida Loca", "K M N ?", "Bedel", "Nerdesin?", "Salla", "İstemem" ve "Yangın Var" gibi single'lar yayımladı. Kendi kozmetik markasını kurdu ve dijital platformlarda içerik üretmeye devam ediyor.