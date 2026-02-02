Haberler

Kerimcan Durmaz hapis cezası mı aldı? Kerimcan Durmaz neden hapis cezası aldı?

Kerimcan Durmaz hapis cezası mı aldı? Kerimcan Durmaz neden hapis cezası aldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamuoyunda sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkemeden çıkan kararın ardından "Kerimcan Durmaz hapis cezası aldı mı, bu cezanın gerekçesi ne?" soruları yeniden tartışılmaya başlandı. Peki, Kerimcan Durmaz hapis cezası mı aldı? Kerimcan Durmaz neden hapis cezası aldı?

Sosyal medyada geniş bir kitleye hitap eden Kerimcan Durmaz hakkında görülen dava sonuçlandı. Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve bu yolla insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Durmaz'ın aldığı karar, kamuoyunda "Kerimcan Durmaz hapis cezası mı aldı, neden ceza verildi?" sorularını yeniden gündeme taşıdı. Dava sürecine ve verilen karara ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KERİMCAN DURMAZ HAPİS CEZASI MI ALDI?

Evet. Mahkeme, Kerimcan Durmaz'ı zincirleme şekilde yasa dışı bahis ve şans oyunlarını teşvik etmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

Kerimcan Durmaz hapis cezası mı aldı? Kerimcan Durmaz neden hapis cezası aldı?

KERİMCAN DURMAZ NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Kerimcan Durmaz, bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında yer alarak kişileri bahis ve şans oyunlarına teşvik ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı. İddianamede, yüksek takipçi sayısı nedeniyle eylemlerinin toplumsal açıdan tehlike oluşturduğu ve yasa dışı bahsi olağanlaştırdığı vurgulandı.

Kerimcan Durmaz hapis cezası mı aldı? Kerimcan Durmaz neden hapis cezası aldı?

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul Yeniköy'de doğmuş Türk sosyal medya fenomeni, makyör ve DJ'dir. 2015'ten itibaren Periscope ve Snapchat paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaştı. Televizyon, müzik ve dijital içerik üretimi alanlarında da faaliyet gösterdi; DJ'lik yaptı, TV8'de İşte Benim Stilim'de jüri üyeliği yaptı. Müzik kariyerinde "Peşimde", "Vida Loca", "K M N ?", "Bedel", "Nerdesin?", "Salla", "İstemem" ve "Yangın Var" gibi single'lar yayımladı. Kendi kozmetik markasını kurdu ve dijital platformlarda içerik üretmeye devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile anılıyordu! İmza atmak üzere uçağa bindi
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Mahkeme kararını verdi! Sosyal medya fenomenine şok
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile anılıyordu! İmza atmak üzere uçağa bindi
6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan takımın başına geçti, 3'te 3 yapıp zoru başardı
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti