Kerem Demirbay neden kırmızı kart gördü (Trabzonspor Kasımpaşa)?

Trabzonspor– Kasımpaşa maçının ardından Emre Belözoğlu'nun hedefinde hakem kararları vardı. Kerem Demirbay'ın oyundan atılmasına sert çıkan Belözoğlu, geçmiş maçlarda benzer müdahalelerde bulunan Torreira ve Onuachu'nun kırmızı kart görmediğini vurguladı. "Forma rengi farklı olsaydı bu karar yine çıkar mıydı?" diyerek çifte standart eleştirisinde bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KIRMIZI KARTA SERT TEPKİ

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İstanbul temsilcisinde tansiyon yükseldi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay'a gösterilen kırmızı karta sert sözlerle karşı çıktı.

"BENZER POZİSYONLARDA KART ÇIKMADI"

Maçın hakem kararlarını eleştiren Belözoğlu, daha önce oynanan karşılaşmalardaki benzer pozisyonları hatırlattı. Galatasaray maçlarında Torreira ve Onuachu'nun yaptığı müdahalelerde kırmızı kart çıkmadığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, Kerem Demirbay'a verilen kararın çelişkili olduğunu savundu.

"FORMA RENGİ FARKLI OLSAYDI KARAR DEĞİŞİR MİYDİ?"

Belözoğlu açıklamasında, "Kerem Demirbay'ın üzerinde Galatasaray forması olsaydı bu pozisyonda kırmızı kart gösterilir miydi?" sözleriyle dikkat çekti. Hakemlerin standartlarının tutarsız olduğunu dile getiren teknik adam, bu tür kararların Türk futboluna zarar verdiğini ifade etti.

"BU LİG BU ŞEKİLDE YÜRÜMEZ"

Hakem performansını sert bir dille eleştirmeyi sürdüren Emre Belözoğlu, maç yönetimini yetersiz bulduğunu belirterek, "Bu kadar kötü maç yönetilmez, bu kadar kötü oyun okunmaz. Bu hakem anlayışıyla ligin sağlıklı şekilde devam etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

KEREM DEMİRBAY NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kerem Demirbay serbest vuruşu kullanma esnasında yaptığıhareketler nedeniyle 2 sarı kart görerek oyun dışında kaldı.