Haberler

Kerem Demirbay neden kırmızı kart gördü (Trabzonspor Kasımpaşa)?

Kerem Demirbay neden kırmızı kart gördü (Trabzonspor Kasımpaşa)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor karşılaşmasında Kerem Demirbay'a çıkan kırmızı kartın adil olmadığını savundu. Benzer pozisyonlarda Galatasaray maçlarında Torreira'ya ya da Onuachu'ya kart çıkmadığını hatırlatan Belözoğlu, "Eğer Kerem Demirbay Galatasaray forması giymiş olsaydı bu pozisyonda kırmızı kart gösterilir miydi?" sözleriyle hakem kararlarına tepki gösterdi.

Trabzonspor– Kasımpaşa maçının ardından Emre Belözoğlu'nun hedefinde hakem kararları vardı. Kerem Demirbay'ın oyundan atılmasına sert çıkan Belözoğlu, geçmiş maçlarda benzer müdahalelerde bulunan Torreira ve Onuachu'nun kırmızı kart görmediğini vurguladı. "Forma rengi farklı olsaydı bu karar yine çıkar mıydı?" diyerek çifte standart eleştirisinde bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KIRMIZI KARTA SERT TEPKİ

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İstanbul temsilcisinde tansiyon yükseldi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay'a gösterilen kırmızı karta sert sözlerle karşı çıktı.

"BENZER POZİSYONLARDA KART ÇIKMADI"

Maçın hakem kararlarını eleştiren Belözoğlu, daha önce oynanan karşılaşmalardaki benzer pozisyonları hatırlattı. Galatasaray maçlarında Torreira ve Onuachu'nun yaptığı müdahalelerde kırmızı kart çıkmadığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, Kerem Demirbay'a verilen kararın çelişkili olduğunu savundu.

"FORMA RENGİ FARKLI OLSAYDI KARAR DEĞİŞİR MİYDİ?"

Belözoğlu açıklamasında, "Kerem Demirbay'ın üzerinde Galatasaray forması olsaydı bu pozisyonda kırmızı kart gösterilir miydi?" sözleriyle dikkat çekti. Hakemlerin standartlarının tutarsız olduğunu dile getiren teknik adam, bu tür kararların Türk futboluna zarar verdiğini ifade etti.

"BU LİG BU ŞEKİLDE YÜRÜMEZ"

Hakem performansını sert bir dille eleştirmeyi sürdüren Emre Belözoğlu, maç yönetimini yetersiz bulduğunu belirterek, "Bu kadar kötü maç yönetilmez, bu kadar kötü oyun okunmaz. Bu hakem anlayışıyla ligin sağlıklı şekilde devam etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

KEREM DEMİRBAY NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kerem Demirbay serbest vuruşu kullanma esnasında yaptığıhareketler nedeniyle 2 sarı kart görerek oyun dışında kaldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz

Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı

İstanbul gişelerde facia! Bilanço ağır
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu